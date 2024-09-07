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Güncel

14 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle oyunu kanlı bitti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan 2 arkadaşından biri öldü, diğeri yaralandı.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 21:06 - Güncelleme:
14 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle oyunu kanlı bitti
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Alınan bilgiye göre, Çolaklı Mahallesi Torunlar Sokak'ta, 14 yaşındaki E.C.K, arkadaşları Deniz Ş. (10) ve Yıldıray G. (11) ile kendi evlerinin alt katındaki eve girerek abisine ait olduğu iddia edilen av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar Deniz Ş. ve Yıldıray G'ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Deniz Ş'nin yaşamını yitirdiği belirlendi, ağır yaralanan Yıldıray G. ise ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekibi, E.C.K'yi gözaltına aldı.

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