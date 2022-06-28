İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2022 Salı / 29 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6509
  • EURO
    17,6278
  • ALTIN
    977.421
  • BIST100
    2554.22
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 14 yaşındaki çocuk, anne ve babasına saldıran 25 yaşındaki ağabeyini bıçaklanarak öldürüldü
Güncel

14 yaşındaki çocuk, anne ve babasına saldıran 25 yaşındaki ağabeyini bıçaklanarak öldürüldü

Balıkesir'de eşi ile kavga edip, araya giren anne ve babasını darbeden Harun Kaçmaz (25), kardeşi A.K. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA28 Haziran 2022 Salı 12:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, Edremit Cumhuriyet Mahallesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre, Harun Kaçmaz, eşi ve annesi ile telefonda tartıştı. Daha sonra eve gelen Harun Kaçmaz, eşi ile kavga etti. Kaçmaz, kavgayı ayırmaya çalışan annesi ve babasını darbetmeye başladı. Kardeşi A.K., Kaçmaz'a angel olmaya çalıştı. Başarılı olamayan A.K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını ağabeyinin göğsüne sapladı. A.K. kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Harun Kaçmaz, yaşamını yitirdi. A.K., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği ekipleri tarafından yakalanırken, babası da gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, ailenin bir süre önce Van'dan ilçeye gelerek yerleştiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.