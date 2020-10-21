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Güncel

14 yaşındaki çocuk sokak ortasında öldürüldü

Konya'da tartıştığı kişiler tarafından sırtından bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

IHA21 Ekim 2020 Çarşamba 12:29 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 12:29
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Olay, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Kağızman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki yabancı uyruklu Vail El-Mansur, dün çalıştığı terzi dükkanına gittiği sırada tartıştığı kişilerle karşılaştı. Başlayan tartışmanın büyümesiyle henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler Vail El-Mansur’u sırtından bıçakladı. Şüphelilerin olay yerinden uzaklaşmasının ardından El-Mansur yaralı bir şekilde bir süre yürüdükten sonra olay yeri yakınlarında bulunan bir büfenin önünde yere düştü. Yaralıyı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırdı. El-Mansur, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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