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14 yaşındaki ehliyetsiz sürücüden şaşırtan açıklama: Babam beni öldürür

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil bahçe duvarına çarparken, kazada yaralanan 14 yaşındaki sürücü A.E.U., 'Üvey babam beni öldürür' diyerek gözyaşı döktü.

DHA13 Mayıs 2022 Cuma 01:54 - Güncelleme:
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Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. A.E.U., iddiaya göre, üvey babasına ait otomobille gezintiye çıktı. A.E.U. yönetimindeki 61 AU 046 plakalı otomobil virajda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sitenin bahçe duvara çarptı. A.E.U. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

'ÜVEY BABAM BENİ ÖLDÜRÜR'

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahalede bulundu. Kazanın şokunu yaşayan A.E.U., hurdaya dönen aracın başına gelerek, "Üvey babam beni öldürür" diyerek gözyaşı döktü. Polis ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen A.E.U., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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