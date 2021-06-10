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14 yaşındaki Tarık'tan 2 gündür haber alınamıyor

Kars'ta 2 gündür kayıp olan bir çocuğun bulunması için ekiplerce başlatılan çalışmalar sürüyor. Baba İldiz, AA muhabirine, oğlunun bulunmasını istediklerini belirterek, 'En son arkadaşına 'Kars'ın Digor ilçesine girmek üzereyim' diye mesaj atmış, sonra haber alamadık. Jandarmaya ihbarda bulundum, Kars ve Iğdır'da aranıyor.' dedi.

AA10 Haziran 2021 Perşembe 16:41 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:41
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Iğdır'dan çobanlık yapan babası İbrahim İldiz ve ailesiyle 2 ay önce Kars'ın Ani köyüne gelen 14 yaşındaki Tarık İldiz, 2 gün önce, annesi ve küçük kız kardeşi evde, babası da merada hayvanları otlatırken bir ata binerek evden ayrıldı.

Küçük Tarık'ın eve dönmemesi üzerine annesi durumu baba İbrahim İldiz'e bildirdi.

Baba İldiz de oğlunun yanına gelmemesi, eve de dönmemesi nedeniyle jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince Tarık İldiz ve bindiği atın bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Baba İldiz, AA muhabirine, oğlunun bulunmasını istediklerini belirterek, "En son arkadaşına 'Kars'ın Digor ilçesine girmek üzereyim' diye mesaj atmış, sonra haber alamadık. Jandarmaya ihbarda bulundum, Kars ve Iğdır'da aranıyor." dedi.

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