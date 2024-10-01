14 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı JASAT'a takıldı

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda; silahla yağma, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, basit yaralama ile hakaret olmak üzere 4 ayrı suçtan 2 yıldır aranan ve hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs Nazilli ilçesi Sevindikli Mahallesi'nde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.