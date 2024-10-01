İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2024 Salı / 28 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1952
  • EURO
    38,1094
  • ALTIN
    2907.73
  • BIST100
    9673.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 14 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı JASAT'a takıldı
Güncel

14 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı JASAT'a takıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan toplamda 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

IHA1 Ekim 2024 Salı 09:47 - Güncelleme:
14 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı JASAT'a takıldı
ABONE OL
Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda; silahla yağma, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, basit yaralama ile hakaret olmak üzere 4 ayrı suçtan 2 yıldır aranan ve hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs Nazilli ilçesi Sevindikli Mahallesi'nde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Nazilli operasyon
  • hapis cezası
  • JASAT ekipleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.