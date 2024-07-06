14 yıllık bekleyiş nihayet sona erdi! Gece gelen telefonla birlikte hayatları değişti

Yasemin ve Aşkın Kökçü çiftinin tek çocukları Kaan Toprak, kalp rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Rahatsızlığı her yıl ilerleyen Kaan'a 2 yaşında 'kalp duvarında kalınlaşma', bir süre sonra da 'kalp yetmezliği' teşhisi konuldu. Son 5 yıldır kalp nakli için sırada bekleyen Kaan, 2 Haziran'da yapılan LGS'ye girmeye hazırlanırken bir gün önce evde fenalaştı. Baygınlık geçiren Kaan, ambulansla Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaan, durumunun ağırlaşması üzerine de Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansı ile son 2 yıldır tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. 5 Haziran'da gerçekleşen sevkin ardından 1 aydır hastanede yoğun bakımda yaşam savaşı veren Kaan, 3 Temmuz'da trafik kazasında ağır yaralanıp beyin ölümü gerçekleşen gencin kalbinin bağışlanmasıyla yapılan nakille yaşama tutundu.

"22.30 SIRALARINDA TELEFON ALDIK"

Yasemin Kökçü, oğlu için uygun kalp bulunduğunu öğrendiklerinde çok mutlu olduklarını söyleyerek, "İnanılmaz şaşkınım, şükrediyorum. Halen kalbin bulunduğuna inanamıyorum. Bunun bir anlatımı yok. Kaan'ın süreci bir mucize. Onun için herkes dua etti. Yürekten dua etti. 3 Temmuz günü akşamı Kaan'ın yanına gittim yoğun bakıma, oğlumun omzuna dokundum, gözleri açıktı. Söylediğim her şeye gözleriyle karşılık veriyordu. 'İnancını kaybetme oğlum, o kalp mutlaka bulunacak. Ben sana ilaç, sen bana ilaç. Bize mutlaka bir kalp çıkacak. Dua et' dedim. Ve gözlerini kapattı. Ben inanıyorum ki çocuğum çok yürekten istedi bunu. Rabb'im de nasip etti. O akşam 22.30 sıralarında biz telefon aldık. 'Uygun kalp bulundu' denince dünyalar bizim oldu. Bu, 14 yılın ardından gelen mucize oldu bizim için. İnanın ben hayata yeniden doğdum. Çok şükür Allah'ıma bugün bu noktadayız" dedi.

Organ bağışı çağrısında bulunan Yasemin Kökçü, "Lütfen herkes organ bağışçısı olsun. Tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastanın organları neden toprakta çürüsün? Bir kalp, bir organ o bedende her gün o vefat eden kişi için dua edecek. Bundan daha güzel bir şey var mı? Lütfen organlarınızı bağışlayın. İnsanlara umut olun" diye konuştu.

"ORGANLARIMIZ İNSANLARDA CAN BULSUN"

Aşkın Kökçü de oğlunun son 1 aydır yoğun bakımda yaşam savaşı verdiğini hatırlatarak, "Bizim için geçen bu 1 ay, 30 yıla bedel oldu sanki. Zaman geçmiyor, saat dönmüyor. Bekliyorsun bir umut; ama hiçbir şey olmuyor. Bir yere gidemiyorsun, bir yere gelemiyorsun. 'Ha telefon çaldı çalacak ve bir haber gelecek' bekleyişinde oluyorsun. Hep bir heyecan. Hep bir heyecanla işte 1 aydır burada bekliyorduk. İlk yoğun bakımdan aranınca çok korkmuştum. Oğluma bir şey oldu sandım. Doktor geldi; 'Kaan'a uygun organ bulundu' dedi. O zaman işte dünyalar benim oldu. Çok sevindim. Şu anda yoğun bakımda. Allah'ın izni ile bu 2 günü de atlatırsak inşallah her şey daha güzel olacak ve oğlum da 14 yıldır beklediği sağlığına kavuşacak. Çünkü 14 yıldır hem bizim için, hem onun için çok sıkıntılı geçti. Ama 14 yılın ardından bir mucize oldu ve inşallah tamamına ereceğiz. Lütfen tüm vatandaşlarımız organ bağışçısı olsun. Birçok insan organ bekliyor. Onları kimse göz ardı etmesin. Organlarımız toprakta çürümesin. İnsanlarda can bulsun" ifadelerini kullandı.