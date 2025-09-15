141 yıllık diplomatik köprü: El Salvador'un bağımsızlık günü Türkiye ile taçlandı

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü ve El Salvador'un Ankara Büyükelçisi Hector Enrique Jaime Calderon'un yanı sıra diplomatlar ve davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve El Salvador milli marşının okunmasıyla başlayan kutlama resepsiyonunda, Gümrükçü ve Calderon konuşma yaptı.

Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Orta Amerika bölgesindeki El Salvador'un Türkiye için özel bir ülke olduğunu belirterek, Türkiye'nin San Salvador Büyükelçiliği ile El Salvador'un Ankara Büyükelçiliğinin yakın zamanda açıldığını fakat diplomatik ilişkilerin 141'inci yılının kutlandığını vurguladı.

Eski El Salvador Başkanı Rafael Zaldivar'ın ülkeler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek için 1884'te Sultan 2. Abdülhamid'e mektup yazdığını anımsatan Gümrükçü, karşılıklı ziyaretler ve toplantılar neticesinde ilişkilerin son 10 yılda oldukça dinamikleştiğini dile getirdi.

Gümrükçü, karşılıklı faydaya dayanan kültürel ve ticari ortaklığın ileriye taşınmasını temenni etti.

Büyükelçi Calderon da El Salvador ve Türkiye'den heyetlerin yaptığı görüşmede ikili ve çok taraflı işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kalındığına işaret ederek, işbirliğinin eğitim, kültür, sağlık, deniz hukuku, uzay teknolojisi ve savunma sanayi gibi çeşitli alanları kapsadığını açıkladı.

Calderon, El Salvador'un ekonomik gelişimi esnasında Türkiye'nin güçlü ve destekleyici bir müttefik olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından El Salvador'a ilişkin bir tanıtım filmi gösterildi.