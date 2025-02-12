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  • 144 kişilik ekip 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'i arıyor
Güncel

144 kişilik ekip 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'i arıyor

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları devam ediyor.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 15:31 - Güncelleme:
144 kişilik ekip 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'i arıyor
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AFAD, JAK, UMKE ekiplerinden oluşan 144 kişilik ekip, kayıp Kemal Aksüzek için arama tarama çalışması yürütüyor.

Arama çalışmalarında Antalya'dan getirilen kadavra köpeği ile arama kurtarma ve iz takip köpekleri de kullanılıyor.

Anne Zeliha Aksüzek, gazetecilere, köyde çobanlık işiyle uğraştığını söyledi.

Rıza göstermediği halde oğlunun pazartesi günü saat 9.00 gibi evden ava çıktığını belirten Aksüzek, "Daha sonra saat 11.00 gibi tekrar eve gelmiş ve tekrar çıkmış. Sonrasında ise haber alamadık." dedi.

Kayıp oğlunu telefonla aradıklarını ancak ulaşamadıklarını anlatan Aksüzek, "Babası araziye aramaya çıktı. Gidebileceği yerlere kendimiz baktık. İyice gecikmeden 'jandarmayı arayalım' dedim." ifadelerini kullandı.

Aksüzek, çocuğunu sağlıklı görmek istediğini dile getirdi.

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