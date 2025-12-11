İSTANBUL 14°C / 7°C
Güncel

Adliyedeki 147 milyonluk vurgunda yeni gelişme! Kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Soygunu gerçekleştiren Erdal Timurtaş ve eşi, yurt dışına çıkarken havalimanında güvenlik kameralarına yakalandı.

IHA11 Aralık 2025 Perşembe 11:45 - Güncelleme:
Büyükçekmece Adliyesindeki adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınması olayını gerçekleştirdikten sonra Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına çıkarken havalimanı görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesindeki adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınması olayı ile ilgili firari Erdal Timurtaş'ın eşi ile birlikte havalimanında görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Erdal Timurtaş'ın eşi ile birlikte yurtdışına çıkmadan önce Sabiha Gökçen Havalimanında bavullarla birlikte yürüdükleri görülüyor.

