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41 ilde PKK/KCK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist yakalandı

41 ilde PKK/KCK'ya yönelik Jandarma tarafından son 10 gündür devam eden “GÜRZ-37' operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

IHA11 Ocak 2025 Cumartesi 09:22 - Güncelleme:
41 ilde PKK/KCK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde PKK/KCK'ya yönelik Jandarma tarafından son 10 gündür devam eden "Gürz-37" operasyonlarında 147 terör örgütü mensubunun yakalandığını, şüphelilerden 30'unun tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,41 ilde PKK/KCK'ya yönelik Jandarma tarafından son 10 gündür devam eden "Gürz-37" operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandığını kaydetti. Şüphelilerden; 30'u tutuklandığını, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütüne finans sağladıkları, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları ve Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."

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