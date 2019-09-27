24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,686
  • 6,2107
  • 274.815
  • 102923
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

14’ünde kaçırdılar 18’inde infaz ettiler

Esra Arslan 2015’te Mardin’de yaşadığı köyde alıkonularak PKK’lılarca Kandil’e götürüldü. Geçtiğimiz Ağustos’ta örgüt ismini ‘TSK operasyonunda öldü’ diye duyurdu. İnfaz gerçeği ise teröristlerin telsiz konuşmalarıyla ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

PKK'nın 14 yaşındayken kaçırıp dağa çıkardığı Mardin Dargeçitli Esra'nın geçen Ağustos'ta 18 yaşındayken infaz edildiği ortaya çıktı. PKK'lıların 'Askeri operasyonda öldü' diye duyurduğu genç kızı infaz ettiği telsiz konuşmalarına yansıdı.
 
ÇEŞME BAŞINDAYDI
PKK, Mardinli Esra Arslan'ı henüz 14 yaşında iken köy çeşmesinde su doldururken kaçırmıştı. Esra, Mardin'in Dargeçit ilçesi Kısmetli köyünde 2015'te PKK'lı bir grup tarafından Kandil'e götürüldü. Eline silah verilen küçük kızın gözyaşları hiç dinmedi. Geçen yıl Mart ayında sınır hattındaki güvenlik güçlerine teslim olan Z.A.İ. adlı kadın terörist, çocuk terörist Esra Arslan'la ilgili şunları söyledi:
 
SİLAHI BİLE TAŞIYAMIYORDU
"Zap Kampındaki grup içinde birlikteydik. Sık sık ağlarken görüyordum. Kaleşnikof silahı bile taşıyamayacak kadar zayıf ve güçsüzdü. Oyun çocuğuydu. İyi arkadaş olmuştuk. Ben kandırılarak o ise kaçırılarak Kandil cehennemine götürülmüştü. İkimizin de kaderi aynıydı. Bana gerçek isminin Esra Arslan olduğunu söylemişti. Sürekli ağlıyordu. 'Nasıl geldin buralara, niye ağlıyorsun sık sık?' diye sorduğumda 'Kaçırılıp getirildim. Fotoğraflarımı çekerken zorla gülmemi istiyorlar' demişti. Onunla kaçış planı yaptık. Beni başka gruba yollayınca kaçamadık. Esra'nın ağlaması gözümün önünden hiç gitmiyor."
 

Esra Arslan'ın örgüt tarafından infaz edilmeden önceki görüntüsü.
 
KAÇMAYA ÇALIŞIYORDU
PKK, yine yalana başvurup, 'Sozda Kerboran' kod adlı Esra Arslan'ın geçen 8 Ağustos'ta 3 arkadaşıyla birlikte Hakurk'ta TSK'nın hava operasyonunda öldüğünü duyurdu. Gerçek ise 9 gün önce Irak-Türkiye sınır hattında 2 terörist arasında geçen telsiz konuşmasında ortaya çıktı. 'Cesur Cudi' telsiz kodunu kullanan teröristin, 'Azad Gever' telsiz kodunu kullanan teröriste "Senin hemşerin Sozda Kerboran vardı ya. Onu kaçmaya çalışırken yakalayıp, cezasını kesmişler" dediği tespit edildi.
 
(Sabah)

İstanbul Avcılar´da caminin minaresi yıkıldı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıklama yapıyor

İstanbul depremi açıklaması: İçimin sıkılmasının nedeni bu

İstanbul depremi açıklaması: İçimin sıkılmasının nedeni bu

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına operasyon

İstanbul Valiliği: 14 okul 1 gün süreyle tatil edildi

İstanbul Valiliği: 14 okul 1 gün süreyle tatil edildi

İstanbul'daki deprem sonrası telefon hatları neden kesildi?

İstanbul'daki deprem sonrası telefon hatları neden kesildi?

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz

Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2 milyar metreküp doğal gaz

Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu

Türkiye'nin de bir kısmının üzerinde: Kayıp kıta bulundu

Dünya İstanbul’da buluşacak

Dünya İstanbul’da buluşacak
 

POPÜLER HABERLER

Rusya ´Merkez 2019 Tatbikatı´nın görüntülerini yayınladı

Rusya ´Merkez 2019 Tatbikatı´nın görüntülerini yayınladı

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

İstanbul'da deprem! İşte ilk fotoğraflar...

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Taşıt kredisi faiz oranlarında indirim

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Taşıt kredisi faiz oranlarında indirim

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA