İSTANBUL 18°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8524
  • EURO
    51,6131
  • ALTIN
    7085.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 15 ayrı yapılanmaya müdahale! 5 ilde geniş çaplı baskın
Güncel

15 ayrı yapılanmaya müdahale! 5 ilde geniş çaplı baskın

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakaladığını bildirdi.

İHA20 Şubat 2026 Cuma 10:31 - Güncelleme:
15 ayrı yapılanmaya müdahale! 5 ilde geniş çaplı baskın
ABONE OL

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklannca 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında, hesaplarında toplam 1 milyar 886 milyon TL tutarında hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 140 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 80'i tutuklandı, 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam edilmektedir.

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin; Samsun ve Ankara'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar'da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Balıkesir ve Kırklareli'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Şırnak'ta 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu organize şekilde işledikleri, Gaziantep ve Tekirdağ'da ekonomik olarak zor durumda bulunan mağdurların durumundan yararlanarak tefecilik yaptıkları, Konya, Sakarya, Manisa, Ağrı, Aydın ve Düzce'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri doğrultusunda, "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçunu örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere ait 4 taşınmaz, 6 araç ve 187 banka hesabına el konuldu. Organize suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam etmektedir."

  • organize suç örgütü
  • operasyon
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.