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Sahte zemzem sularını tüm Türkiye'ye dağıtmış! Pes dedirten savunma

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirildi. Operasyonunda yakalanan iş yeri sahibinin Mekke'den aldığı zemzem suyunu çeşme suyuyla karıştırıp çoğalttığı ortaya çıktı. 5 ay içerisinde 90 milyon TL para kazanan şüpheli ifadesinde, 'Türkiye'deki tüm zemzem sularını ben yaptım. Bu suları sahte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar müşterilerden bana herhangi bir şikayet gelmedi” dedi.

AA/İHA11 Ocak 2025 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
Sahte zemzem sularını tüm Türkiye'ye dağıtmış! Pes dedirten savunma
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde depoda şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ocak'ta Seyhan'a bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki depoya düzenlediği operasyonda şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirilmesiyle ilgili Mehmet Bilal Ç'yi gözaltına aldı.

Polis, anlaşılmaması için suya aroma koyan şüphelinin, günlük 20 ton üretim kapasitesi bulunduğunu belirledi.

Şüphelinin sahte zemzem sularını tırlarla İstanbul'a gönderdiği, buradan da Türkiye'nin çok sayıda şehrine dağıtıldığı tespit edildi.

İnceleme için örnek alınan sahte zemzem suları, daha sonra olay yerinde imha edildi.

"MÜŞTERİLERDEN ŞİKAYET GELMEDİ" SAVUNMASI

Zanlının emniyetteki ifadesinde, yaklaşık 4-5 aydır bu işi yaptığını, Mekke'den tırlarla gelen zemzem sularını musluk suyuyla karıştırarak çoğalttığını, piyasaya sürdüğü zemzem suyunun sahte olduğunu düşünmediğini söylediği öğrenildi.

Bilal Ç.'nin ifadesinde, "Zemzem suyuna rağbet vardı, ben de bunu değerlendirip kazanca çevirmek istedim. Mekke'den gelen tırlardan zemzem suyu alıp musluk suyu karıştırdım. Yaklaşık 4-5 aydır bu işi yapıyorum. Türkiye'deki tüm zemzem sularını ben yaptım. Bu suları sahte olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu ana kadar müşterilerden bana herhangi bir şikayet gelmedi" dediği öğrenildi.

GERÇEĞİNE BENZESİN DİYE AROMA VE TATLANDIRICI KULLANMIŞLAR

Sahte zemzem suyunu gerçek gibi göstermek için suya aroma ve tatlandırıcı konulduğu öğrenildi. Üretilen sahte zemzem sularının ise Adana'dan İstanbul'a gönderildiği, buradan piyasaya sürüldüğü belirtildi.

Akkapı Mahallesi'ndeki depoya 9 Ocak'ta operasyon düzenlenmiş, şişelenmiş 16 ton sahte zemzem suyu ele geçirilmişti.

Yapılan işlemlerin ardından depo, Seyhan Belediyesi ekiplerince mühürlenmişti.

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