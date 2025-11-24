15 bin öğretmen ataması yapıldı! Başkan Erdoğan'dan ''hayırlı olsun'' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Programda 15 bin öğretmen ataması da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Milletin kütüphanesine hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum.

* Öğretmenlik kadar, hayatımızda yer eden ve iz bırakan, karakterimizin şekillendirilmesine tesir eden pek az meslek bulunuyor.

* Vazife başında şehit olan öğretmenlerimiz de, birlikte afetlerde ve kazalarda kaybettiğimiz öğretmenlerimize de Rabbim'den rahmet niyaz ediyorum. Bilhassa kendini her Öğretmenler Günü'nde milletçe hüzünle, hasretle ve minnetle andığımız şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın'a ve Necmettin Yılmaz'a Cenabı Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum.

* İlk atamadan emekliliğe kadar öğretmenlik, her aşamasında tahammül isteyen, sabır isteyen, özveri isteyen; bunlarla birlikte adanmışlık isteyen, saygın bir meslektir.

"15 BİN ÖĞRETMEN ADAYIMIZIN ATAMA HEYECANINI PAYLAŞACAĞIZ"

* Birazdan 15 bin öğretmen adayımızın atama heyecanını paylaşacağız. Kura ile görev yerleri belli olacak genç öğretmenlerimiz; birikimleriyle, geniş vizyonlarıyla, güçlü karakterleri ve sağlam duruşlarıyla evlatlarımızı geleceğin dünyasına en güzel şekilde hazırlayacaklardır.

* Öğretmenlik mesleğini diğer kamu görevlerinden ayıran vasfı malzemesinin de meyvesinin de insan olmasıdır.

* Genç öğretmenlerimiz zorlu ve ulvi bir mesleğe adım atıyorlar. Öğretmenlik adanmışlık isteyen bir meslektir.

* Öğretmen, kendisine emanet edilen cevher olan öğrencisini büyük bir sabırla, şefkatle ve merhametle işleyen mücevher ustasıdır. Öğretmen, öğrencisine sadece bilgi aktarmaz; onun fikrini değiştirir, ufkunu genişletir.

* Öğretmen, öğrencisine kimi zaman annelik yapar, kimi zaman babalık, kimi zamanda arkadaşlık eder. Öğretmen, bu yönüyle öğrencinin geniş ailesinin bir üyesidir. Okul nasıl ki millet kültürünün, millet ruhunun bayrağı ise öğretmen de bu ruhun bayraktarıdır.

* Öğretmenlerimiz, ilim, irfan, hikmet ve ahlak meşalesini ellerinde gururla taşıdıkça, Allah'ın izniyle Türkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar açıktır.

* Son dönemde yapay zeka devrimiyle birlikte teknolojideki değişim artık baş döndürücü oranlara ulaştı. Sonunu kimsenin ön göremediği bir belirsizliğe doğru insanlık olarak hızla yol alıyoruz.

* Yapay zekayı ülkemiz ve milletimizin menfaatleri istikametinde doğru yönlendirebiliriz. Teknolojinin sağladığı imkânlardan azami derecede istifade ederken, aynı zamanda zararlı yönlerini minimalize etmek bizim elimizdedir. Bunun yolu ise çocuklarımıza dijital okuryazarlık ve farkındalık eğitimi vermekten geçiyor. Sadece yasaklayarak bir netice alınamayacağını hepimiz biliyoruz.

* Büyürken, çocuklarımıza ve gençlerimize bizim yaşadığımız dünyayı empoze ederek bir yere varamayız. Onları geçmişe çekmek, bizim zamanımıza sürüklemeye çalışmak yerine geleceğe hazırlamak mecburiyetindeyiz.

* Çocuklarımızın oyun alanı artık sadece parklar, bahçeler, sokaklar değil; çocuklarımızın kurduğu iletişim sadece yüz yüze iletişimle de sınırlı değil. Bugün evlatlarımız, dijital teknolojinin büyülü atmosferinde daha fazla vakit geçirecek sayısız imkâna kolayca ulaşabiliyor. Bizlere çok sentetik ve yapay gelse de arkadaşlarıyla orada sosyalleşiyor, orada eğleniyor, orada kendine ayrı bir çevre ediniyor; tabiri caizse sanal evrende ayrı bir gezegen kuruyor.

* Sanal alem tehlikeleriyle mücadele ediyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle eğitimde yaşanan paradigma değişiminin, bizlere bu çabalarımızda da önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

* Toplumda ve her birimizin hayatında özel bir konuma sahip olan öğretmenlerimize haklarını teslim etmek bizim asli vazifemizdir. Son 23 yılda hep böyle bir çabanın içinde olduk. Ülkemizin büyümesine, Türkiye ekonomisinin imkânlarının genişlemesine paralel olarak bunu en önce öğretmenlerimize, en önce eğitime yansıttık.

* Eğitimin niteliğini artırmak, eğitimi yaygınlaştırmak, eğitimin önündeki engelleri ve yasakları kaldırmak, öğrencilerimiz arasında fırsat eşitliğini sağlamak için ilk günden beri çalışıyoruz.

* Aktif görevdeki her 10 öğretmenden 8'i bizim dönemimizde atandı.

"2002'DEN BU YANA 821 BİN 360 ÖĞRETMENİN ATAMASINI YAPTIK"

* Biz 70-80 kişilik kalabalık sınıflarda eğitim almıştık şimdi evlatlarımız 20-25 kişilik sınıflarda eğitim-öğretim görüyor.

* Fatih projesi kapsamında 2025 sonu itibariyle etkileşimli tahta kurulmuş derslik sayımız 668 bine ulaşacaktır.

* Türkiye büyüdükçe, ekonomimiz büyüdükçe inşallah bundan 86 milyonun her bir ferdi sizlerin de en üst düzeyde faydalanmasını temin edeceğiz.

* 2002'den bu yana 821 bin 360 öğretmenin atamasını yaptık. Şu an resmi eğitim kurumlarında çalışan öğretmen sayımız 1 milyon 34 bini aşmıştır. Aktif görevdeki her 10 öğretmenden 8'i bizim dönemimizde atandı. Öğretmen olmazsa öğrenciyi kim yetiştirecek? Buna gereken ehemmiyeti, önemi vermemiz gerekiyordu; işte bunu biz verdik.