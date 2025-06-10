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15 bin sözleşmeli öğretmen ataması! Sözlü sınav tarihi belli oldu

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav tarihi belli oldu. Öğretmen atamalarında sözlü sınav 23 Haziran günü yapılacak.

AA10 Haziran 2025 Salı 10:27 - Güncelleme:
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması! Sözlü sınav tarihi belli oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusu yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınavlar 23 Haziran'da başlayacak ve Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ile Konya'da yapılacak.

Sözlü sınav yapılacak her alan için bir ilin belirlendiği sınav kapsamında tüm adaylar alanlarına göre aynı ilde sınava alınacak.

Sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran'da "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak ve adaylar sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleriyle alabilecek.

Adaylar sözlü sınava, fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgeleri olan nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik belgesi dolmamış pasaportla girebilecek, bunun dışındaki kurum kimlik kartı ve benzeri belgeler geçerli sayılmayacak.

- 60 VE ÜZERİNDE PUAN ALAN ADAYLAR BAŞARILI SAYILACAK

Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak.

Değerlendirme, adayların sorulara verdikleri sözlü cevaplar esas alınarak yapılacak, bu kapsamda adayların tüm soruları sözlü olarak cevaplaması gerekecek.

Sonuçlar, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak, adaylar sonuçlarını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Sınav sonuçlarına Bakanlığın "eitiraz.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden itiraz edilebilecek.

Duyuruya ilişkin detaylara "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

  • sözleşmeli öğretmen ataması
  • sözlü sınav
  • tarih belirlendi

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