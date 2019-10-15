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15 Ekim reyting birincisi kim? EDHO, Kadın, MasterChef Türkiye reyting sıralaması

15 Ekim reyting birincisi kim? EDHO, Kadın, MasterChef Türkiye reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox Tv'de Kadın, Tv8'de MasterChef Türkiye, Show Tv'de Süt Kardeşler, Star Tv'de Çember ve Kanal D'de Amansız Takip yapımları ekranlara gelecek. 15 Ekim reyting birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecek.

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15 Ekim reyting birincisi kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. EDHO, Kadın, MasterChef Türkiye reyting sıralaması da yoğun olarak araştırılıyor. Bu akşam Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox Tv'de Kadın, Tv8'de MasterChef Türkiye, Show Tv'de Süt Kardeşler, Star Tv'de Çember ve Kanal D'de Amansız Takip yapımları izleyiciler ile buluşacak. 15 Ekim reyting birincisine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
15 EKİM REYTİNG BİRİNCİSİ KİM?
15 Ekim reyting birincisi henüz belli olmadı. 15 Ekim reyting birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 
8 EKİM SALI (GEÇEN HAFTA) REYTİNG SONUÇLARI 
 
TOTAL 
 

 
 
AB
 
 
 
ABC

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