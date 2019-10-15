15 Ekim reyting birincisi kim? EDHO, Kadın, MasterChef Türkiye reyting sıralaması 15 Ekim reyting birincisi kim? EDHO, Kadın, MasterChef Türkiye reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Fox Tv'de Kadın, Tv8'de MasterChef Türkiye, Show Tv'de Süt Kardeşler, Star Tv'de Çember ve Kanal D'de Amansız Takip yapımları ekranlara gelecek. 15 Ekim reyting birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecek.