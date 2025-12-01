İSTANBUL 13°C / 7°C
Güncel

15 gündür kayıp... Maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürü aranıyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 15 gündür devam ediyor.

1 Aralık 2025 Pazartesi 12:33
15 gündür kayıp... Maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürü aranıyor
Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmaları iş makineleri yardımıyla devam ediyor.

Madende 4 ayrı noktada devam eden arama çalışmalarına, Sivas ve Erzincan'dan AFAD ekipleri, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve UMKE'den 9 araç, 42 personel ve kadavra arama köpeği katılıyor.

Bölgede zaman zaman toprak kaymaları yaşanırken, çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

  • demir madeni göçük
  • şantiye müdürü arama
  • Divriği ilçesi çalışmaları

