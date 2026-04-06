İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5973
  • EURO
    51,5382
  • ALTIN
    6690.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 15 ile eş zamanlı operasyon: Onlarca kişi adliyeye sevk edildi
Güncel

15 ile eş zamanlı operasyon: Onlarca kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda suç içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

6 Nisan 2026 Pazartesi 14:59
15 ile eş zamanlı operasyon: Onlarca kişi adliyeye sevk edildi
ABONE OL

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Telegram" isimli sosyal medya uygulaması üzerinden kurşunlama, haraç, silahlı saldırı gibi suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin yapılabileceğini belirten paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan şüphelilerden 20'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

- NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Telegram" isimli sosyal medya uygulaması üzerinden, kurşunlama, haraç, silahlı saldırı gibi suç örgütlerinin gerçekleştirdiği eylemlerin yapılabileceğini belirten paylaşımlar yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapılmıştı.

Bu kapsamda, İstanbul merkezli Bursa, İzmir, Adana, Konya, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Manisa, Mardin ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 35'i gözaltına alınmıştı.

Devam eden çalışmalar kapsamında 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 38 olmuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bir kısmı adliyeye sevk edilmiş, 16'sı tutuklanmış, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

  • suç içerikli paylaşım
  • gözaltı operasyonu
  • adliyeye sevk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.