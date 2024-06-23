Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nı etkileyen yangınlar çıktığı andan itibaren Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerindeki personelin, AFAD koordinasyonunda müdahale, destek ve tespit çalışmaları için bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Çiftçilerin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmalarının da tamamlandığını aktaran Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diyarbakır'da, Çınar ilçesinde Köksalan Mahallesi, Bağacık Mahallesi, Yazçiçeği Mahallesi ve Ağaçsever Mahallelerinde 7 bin 900 dekar tarım alanının yandığı, bunun 6 bin 789 dekarında anız, bin 111 dekarında ise hasadı yapılmamış buğday ekili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 1 traktör ve 14 sulama tesisi yanmıştır. Köksalan Mahallesinde 924 küçükbaş hayvan telef olurken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş hayvan Et ve Süt Kurumuna kesime gönderilmiştir. ESK bu hayvanları sahiplerinden nakliye primi vererek satın almıştır. 190 hayvan ise yerinde tedavi edilmiştir."

- "ÇİFTÇİLERİMİZİN, BAZI SULAMA EKİPMANLARI ZAYİ OLDU"



Yumaklı, Mardin'de, Mazıdağı İlçesinin Yetkinler ve Yücebağ Mahalleleri ile Kelek Mezrasında 7 bin dekarlık tarım alanının yandığı, bunun 4 bin dekarının hasadı yapılmamış buğday alanı, 3 bin dekarının ise anızdan oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin, bazı sulama ekipmanları zayi olmuştur. Mardin'de ekiplerimize bildirilen veya tespit edilen hayvan kaybı bulunmamaktadır. İl ve ilçe müdürlüklerimiz, bütün personeliyle bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçilerimize destek olmayı sürdürecektir. Ayrıca yanan alanlarda biyoçeşitliliğimizin hızlıca eski haline dönmesi ve alanın daha da zengin bir biyoçeşitliliğe kavuşması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından alanda hem rehabilitasyon çalışmaları hem de yaban hayatını iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla bölgede yaraları sarmaya devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

CAN KAYBI 15'E ULAŞTI

Yangından etkilenen 73 kişi taburcu edilirken, tedavisi süren 3 kişiden Zekiye Erdenli, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından Erdenli'nin cenazesi, Çınar ilçesi Yazçiçeği Mahallesi'nde toprağa verildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran gecesi çıkıp, rüzgarın da etkisiyle Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine doğru ilerleyen ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında; Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli ve Fadıl Demir yaşamını yitirdi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: YANGIN ELEKTRİK DİREĞİNDEN KAYNAKLI

Elektrik, Harita ve Ziraat Yüksek Mühendislerinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti, yangın bölgesinde inceleme yaparak rapor hazırladı.

Raporda, Köksal Mahallesindeki yangının; Sigortalı ayırıcı direğinde sigorta yerine iletken tel sarılmış olduğu, iletken telinin koparak, yerdeki otları tutuşturması ve şiddetli rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayıldığı ifade edildi.

BAŞSAVCILIK RAPORU YETERSİZ BULDU, ARA RAPOR İSTEDİ

Savcılığa gönderilen bilirkişi raporu soruşturma dosyasına kondu. Ancak başsavcılık raporu yetersiz buldu.

Başsavcılık, 15 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı olayla ilgili etkin soruşturma yapılabilmesi için daha detaylı bir ara raporun hazırlanmasını istedi. Hazırlanacak yeni rapora göre, soruşturma genişletilecek.