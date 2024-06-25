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  • 15 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: Alevler arasında kaldılar
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15 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: Alevler arasında kaldılar

Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan ve 15 kişinin ölümüne neden olan anız yangınına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan dehşet anlarında vatandaşların alevler arasında kalan koyunları çıkarmaya çalıştığı görülüyor.

IHA25 Haziran 2024 Salı 13:57 - Güncelleme:
15 kişinin öldüğü yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: Alevler arasında kaldılar
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Yangın, 20 Haziran 2024 tarihinde saat 22.15 sıralarında Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın, ilçeye bağlı Yazçiçeği, Ağaçsever ve Bağacık ile Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine yayıldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Yangın gecesi vatandaşların alevler içerisinde cep telefonuyla çektiği görüntülerde koyunları uzaklaştırmaya çalıştığı görülürken, geceyi kızıla boyayan dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli hayatını kaybetti. Yanı sıra Diyarbakır'da 7 bin 900 dekar tarım alanı yanarken, 924 küçükbaş hayvan telef oldu.

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