Yangın, 20 Haziran 2024 tarihinde saat 22.15 sıralarında Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın, ilçeye bağlı Yazçiçeği, Ağaçsever ve Bağacık ile Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler mahallelerine yayıldı.

Yangın gecesi vatandaşların alevler içerisinde cep telefonuyla çektiği görüntülerde koyunları uzaklaştırmaya çalıştığı görülürken, geceyi kızıla boyayan dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Yangında Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli hayatını kaybetti. Yanı sıra Diyarbakır'da 7 bin 900 dekar tarım alanı yanarken, 924 küçükbaş hayvan telef oldu.