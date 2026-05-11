Güncel

15 Mayıs Milli Aile Haftası olarak tüm Türkiye'de kutlanacak

Türkiye genelinde 15-21 Mayıs'ta 'Milli Aile Haftası' olarak kutlanacak. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonu doğrultusunda başlatılan yeni süreçte, aile yapısının güçlendirilmesi ve nüfus politikalarının desteklenmesi hedefleniyor.

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2026 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
"Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında 2026-2035 yıllarını kapsayan stratejik bir sürece girildi. Bu yeni dönemle birlikte, aile kurumunun devlet politikalarının ana eksenine yerleştirilmesi öngörülüyor.

Toplumsal dinamikleri ve nüfus yapısını korumaya yönelik tüm çalışmaların, aileyi güçlendirecek ve destekleyecek bir yaklaşımla yürütülmesi temel strateji olarak benimsendi.

Gelecek nesillere temel toplumsal değerlerin aktarılmasında kilit rol oynayan aile yapısı, yeni dönemde Türkiye'nin nüfus projeksiyonlarının da belirleyici unsuru olacak.

ULUSLARARASI ALANDA "AİLE DİPLOMASİSİ" TRAFİĞİ

Türkiye'nin aile yapısını koruma ve güçlendirme vizyonu uluslararası platformlara da taşınıyor. Küresel ölçekte yürütülen "aile diplomasisi" faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar 186 ülke ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Bu temaslar neticesinde, aile politikaları üzerine iş birliğini içeren 23 ayrı mutabakat zaptı imzalanarak küresel bir farkındalık ağı oluşturuldu.

Her yıl mayıs ayının son haftasında kutlanacak Milli Aile Haftası ile hem toplumsal bilincin artırılması hem de 10 yıllık vizyon hedeflerinin sahaya yansıtılması planlanıyor.

