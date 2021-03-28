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  • 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen küçük kızı itfaiye kurtardı
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15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen küçük kızı itfaiye kurtardı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 15 metre derinliğindeki içi boş su kuyusuna düşen 11 yaşındaki Sudenur Başalan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Vücudunda kırıklar olan Sudenur, tedaviye alındı.

DHA28 Mart 2021 Pazar 22:41 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 22:41
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Olay, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Neşetiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bahçede oyun oynayan Sudenur Başalan, dengesini kaybetmesi sonucu 15 metre derinliğindeki içi boş su kuyusuna düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Sudenur, düştüğü kuyudan halat yardımıyla çıkarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen küçük kız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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