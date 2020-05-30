1.5 metrelik engerek yılanı 'Şoko' sayesinde yakalandı

IHA 30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:33 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:33

12 yıldır Kemer’de yaşayan Victoria Savina, ’Şoko’ isimli 10 yaşındaki Fransız Buldog köpeği her zamankinden farklı biçimde havlamaya başlayınca onun havladığı yöne baktı ve mangalın altında çöreklenmiş olan yılanı gördü.

Önce küçük kızına uzaklaşmasını söyleyen Victoria Savina, orada bulunan bir plastik kovayı eline alarak arada bir kendisine tüküren yılanı yakalamaya çalıştı. Yılanı yakaladığında hemen ilgili makamları aramaya başlayan Savina, bu sırada kovanın kenarını kaldırarak kaçan yılanı tekrar yakalamaya uğraştı. Savina ekipler gelene kadar kaçan yılanı birkaç kez daha yakaladığını, hayvanları sevdiğini ve yılandan korkmadığını belirtti.

BELEDİYE EKİBİ YILANI DOĞAL ORTAMINA BIRAKTI



Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinden gelen iki kişilik bir ekip yılanı bir torbaya koyarak götürdü. Yılan, Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun nezaretinde yerleşim yerlerinden uzak bir noktaya götürülerek doğaya salındı. Veteriner Hekim Fevzi Uzun, endemik canlılardan olan yılanın cinsini kesin olarak söylemenin mümkün olmadığını, bunun için özel inceleme gerektiğini belirterek, yakalayan kişilerin anlatımlarındaki tükürme ayrıntısının, hayvanın zehirli türden olabileceğine işaret ettiğini, çünkü zehirli hayvanların özel savunma mekanizmaları bulunduğunu söyledi.