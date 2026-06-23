1.5 milyar TL'lik yasa dışı bahis ağına darbe

Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü planlı bir çalışma yürüttü. MASAK ekipleri şüphelilere ait hesapları geriye dönük incelerken, incelemelerde 1,5 milyar TL'lik işlem hacmi belirlendi.

Trabzon merkezli operasyon tam 11 ayrı ile yayıldı. Operasyonda 51 ekip ve 204 personel ile 46 adrese baskın yapıldı. 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslar hakkında "7258 Sayılı Kanun: Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, TCK 282: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu ve TCK 158/1-f: Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından işlem yapıldı.

Yapılan baskınlarda 50 adet cep telefonu, 60 adet sim kart,6 adet hard disk,13 adet bilgisayar, 5 tablet, 41 adet başkalarına ait banka kartı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltı sonrasında 34 şahıs adliyeye sevk edilirken, 5 şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcılığınca ifadelerinin ardından, 15 şüpheli şahıs ise nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 14 şüpheli şahıs ise sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiı.