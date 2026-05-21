  • 15 organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon! Onlarca şüpheli tutuklandı
15 organize suç örgütüne eş zamanlı operasyon! Onlarca şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 158 şüpheliden 71'inin tutuklandığını açıkladı.

21 Mayıs 2026 Perşembe 13:54
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne operasyon yapıldı.

Operasyonlar sonucu yakalanan 158 zanlıdan 71'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 75'i hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin, İstanbul, Yozgat ve Kayseri'de sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Erzurum ve İzmir'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri belirlendi.

Zanlıların, Şanlıurfa ve Aydın'da internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi. Kocaeli'nde "resmi belgede sahtecilik" suçunu işledikleri belirlendi.

Şüphelilerin, Adana'da tütün kaçakçılığı, Antalya ve Gaziantep'te tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemesi sonucunda zanlıların hesaplarında 2 milyar 748 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

