13 Şubat 2026 Cuma
  Jandarmadan dev operasyon! 15 organize suç örgütüne darbe
Güncel

Jandarmadan dev operasyon! 15 organize suç örgütüne darbe

Jandarma Genel Komutanlığı 12 ilde 15 organize suç örgütüne operasyon düzenledi. 109 kişi gözaltına alındı.

13 Şubat 2026 Cuma 08:10
Jandarmadan dev operasyon! 15 organize suç örgütüne darbe
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 12 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Aydın'da; tefecilik ve göçmen kaçakçılığı, Gaziantep'te; insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık, Diyarbakır'da; organize nitelikli hırsızlık, Kırklareli, Manisa ve Van'da; göçmen kaçakçılığı, İzmir'de; nitelikli dolandırıcılık, Bolu, Şanlıurfa, Denizli'de; tefecilik, Antalya ve Ankara'da; organize uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda hesaplarında 438 milyon TL hareketlilik bulunan 109 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli hırsızlık ve insan ticareti suçunu işlediği belirlenen şüphelilerden; 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.

