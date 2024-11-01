Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek." ifadesi yer aldı.

Nefesimiz enselerinde! ����



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.... pic.twitter.com/zyzmekSqSD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2024

Suriye'deki TSK üslerine yönelik saldırılara ilişkin MSB kaynaklarından açıklama

Irak'ın kuzeyinde operasyon

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi