İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

15 suçlu daha Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 9 kişi ile ulusal seviyede aranan 6 firari, Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildi.

HABER MERKEZİ8 Şubat 2026 Pazar 10:21 - Güncelleme:
15 suçlu daha Türkiye'ye getirildi
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan yurt dışındaki 6 suçlunun yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın X hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kırmızı Bültenle Aradığımız 9, Ulusal Seviyede Aradığımız yurtdışındaki 6 Suçluyu, GÜRCİSTAN(6), ALMANYA(4), KARADAĞ(2), AZERBAYCAN, KUZEY MAKEDONYA ve YUNANİSTAN'dan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı Bültenle Aradığımız;

"Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürme" suçlarından aranan A.K. isimli şahıs ALMANYA'da, (Bodrum'da eski eşi Rus I. D. (42) ile kızı D. D.'nin (15) öldürülüp sarp araziye atılması olayının şüphelisi olarak aranan Litvanya uyruklu A. K. Almanya'da yakalanarak ülkemize iadesi sağlandı.)

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan İ.A. isimli şahıs ALMANYA'da,

"Kasten Yaralama, Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Yaralama, Mala Zarar Verme" suçlarından aranan M.D. isimli şahıs ALMANYA'da,

"Kasten Öldürme" suçundan aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Hırsızlık, Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Hakaret ve Mala Zarar Verme" suçlarından aranan D.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından aranan Ö.Y. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Uyuşturucu Madde İhraç Etme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.M. isimli şahıs KARADAĞ'da,

"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma, Tehdit" suçlarından aranan G.A. isimli şahıs KARADAĞ'da,

"Dolandırıcılık" suçundan aranan M.S.E. isimli şahıs KUZEY MAKEDONYA'da,

Ulusal Seviyede Aradığımız;

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan B.G. isimli şahıs ALMANYA'da,

"Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan aranan S.Ö. isimli şahıs YUNANİSTAN'da,

"Kasten Öldürme, Yaralama" suçlarından aranan N.U. isimli şahıs AZERBAYCAN'da,

"Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan aranan A.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Hırsızlık" suçundan ulusal seviyede aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

"Dolandırıcılık" suçundan ulusal seviyede aranan S.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, Dışişleri Bakanlığı görevlilerini, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum.

  • Kırmızı bülten
  • Firari getirildi
  • Ulusal arananlar

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.