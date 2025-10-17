İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 2 suçlunun yurtdışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş, TEM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.K.Ş., F.N., C.B., R.K., S.A., S.Ş., O.K., K.Y., N.G., N.K., A.C., S.A. ve M.L. Irak(6), Gürcistan(4), Almanya(2) Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya ve Yunanistan'dan, ulusal seviyede aranan M.A. ve B.B. ise Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Türkiye'ye getirilen şüpheliler hakkında detaylı bilgiler ise şu şekilde; "Kasten öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi H.K.Ş isimli şahıs Birleşik Arap Emirlikleri'nde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.N. ve C.B. isimli şahıslar Irak'ta, tasarlayarak öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.K. isimli şahıs Irak'ta, yaralama suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs Irak'ta, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ş. isimli şahıs Gürcistan'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.K. isimli şahıs Gürcistan'da, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.Y. isimli şahıs Gürcistan'da, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.G. isimli şahıs Gürcistan'da, çocuğun cinsel istismarı suçundan kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.K. isimli şahıs Almanya'da, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.C. isimli şahıs Almanya'da, kasten öldürme suçundan kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs Polonya'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.L. isimli şahıs Yunanistan'da, ayrıca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan M.A. ve B.B. isimli şahıslar Irak'ta yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı."