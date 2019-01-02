15 tatil yarıyıl ne zaman olacak MEB son dakika okul ne zaman kapanacak

15 tatil ne zaman 2019 geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği sömestr tatiline sayılı günler kaldı. 2019 yarıyıl tatili yani 15 tatile 18 Ocak cuma günü başlıyor. Sömestr tatili bu yıl yarı tatil 15 gün değil takvime göre 16 gün sürecek. 4 Şubat pazartesi günü 2. dönem başlayacak. İşte 2019-2019 Eğitim Öğretim yılı sömestr tarihi; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek. 15 tatilde ne yapılır? (Karne notu öğrencinin değil velinindir) Eğitim uzmanları, karne günü eve gelen öğrencinin velisi tarafından karneye bakıldığında ders veya derslerde zayıf notlar gördüğünde, veli öğrenciye değil, kendisini eleştirmesi gerekiyor, açıklamalarında bulundu. Öğrenci yönlendirilebilen olduğundan ötürü uzmanlar ailelerin doğru yönlendirmemesi durumunda gerek okul hayatında gerek sosyal hayatta öğrencinin bir takım zorluklar yaşayabileceğini açıkladı.İşte Okullar ne zaman kapanacak MEB takvimi 15 tatil ne zaman 2018-19 Sömestr tatili karneler ne zaman alınacak sorusunun yanıtı...

15 TATİL İÇİN GERİ SAYIM

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

UZMANLAR UYARIYOR KARNESİ ZAYIF OLAN ÇOCUĞA NASIL DAVRANILMALI

Okullarda ilk dönem bitiyor. Yüz güldüren karneler, bazen hayal kırıklıklarına da yol açabiliyor. İşte uzmanlardan ailelere sömestr için öneriler...

Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kaldı. Çocuklar heyecan içinde ara karnelerini bekliyor, aynı zamanda ebeveynler de. Ancak dikkat! Ara karnesi ister başarılı, ister zayıf olsun her iki durumda da ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımlarında aşırıya kaçmamaları çok önemli. Zira uzun vadede çocuğun kişiliğine kalıcı zararlar verebiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi’nden psikolog Sena Sivri, karnesindeki notları düşük olan çocuklara karşı nasıl davranılması gerektiğini söyle sıraladı.

Sözel şiddete başvurmak: Bu davranış çocuğun psikolojisinde, özgüven ve benlik algısında derin izler bırakabiliyor. Örneğin çocukta otoriteden korkma, geri çekilme, altına kaçırma gibi erken dönem yaşlarına ait davranışların ortaya çıkması gibi problemler gelişebiliyor. Bunun sonucunda çocuğun özgüveni zarar görüyor ve sosyal iletişim becerileriyle başarıya dair algısı, karar verme yeteneği olumsuz etkileniyor.

Ceza vermek: Ceza vermek yerine düşük notların sebebini belirlemek, iyileştirmeye yönelik planlama yapmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Akranlarıyla kıyaslamak: Çocuğunuzu asla akranlarıyla kıyaslayarak eleştirmeyin. Diğer akranları ve kendi çocukluğunuzla kıyaslama yapmanız onun yetersizlik duygularını pekiştirir. Özgüveni, şevki kırılır ve geri çekilmesine sebep olur.

Bu cümleleri sarf etmek: “Sen tembelsin, yaramazsın, aklın beş karış havada!” gibi söylemlerden uzak durmak gerekiyor. Bu tip cümleler çocukta “Ben hiçbir işe yaramıyorum. Hep başarısızım ve öyle kalacağım” algısına sebep oluyor.

Notlara dair tüm sorumluluğu ona bırakmak: Karne çocuğun sadece ders başarısını göstermez. Ders çalışma alışkanlıkları, okuldaki sosyal ilişkileri, ilgi alanları, öğrenmeye yönelik tutumu ve ailenin çocuğun eğitim hayatıyla, ilgi ve yetenekleriyle ne kadar ilgili ve bilgili olduğunu da gösteriyor. Aslında karnenin sırf çocuğun değil, ebeveynlerin de karnesi olduğunu unutmayın.