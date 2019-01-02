Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

15 tatil yarıyıl ne zaman olacak MEB son dakika okul ne zaman kapanacak

15 tatil ne zaman başlayacak, 2019 yılında okullar ne zaman yarıyıl tatili (15 tatile) girecek araştırması şimdiden başladı. 2018-2019 eğitim yılı 17 Eylül'de başlamıştı Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimine göre okullar 15 tatili 18 Ocak cuma günü girecek. Yani sömestr tatili 2019 yılında 18 Ocak cuma günü başlayacak. Birinci dönem karnesini alan öğrenciler 19 Ocak'tan itibaren sömestr tatilini girecekler. 16 gün sürecek olan 15 tatil 4 Şubat pazartesi günü sona erecek. Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kaldı. Çocuklar heyecan içinde ara karnelerini bekliyor, aynı zamanda ebeveynler de. Ancak dikkat! Ara karnesi ister başarılı, ister zayıf olsun her iki durumda da ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımlarında aşırıya kaçmamaları çok önemli. Zira uzun vadede çocuğun kişiliğine kalıcı zararlar verebiliyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

15 tatil ne zaman 2019 geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği sömestr tatiline sayılı günler kaldı. 2019 yarıyıl tatili yani 15 tatile 18 Ocak cuma günü başlıyor. Sömestr tatili bu yıl yarı tatil 15 gün değil takvime göre 16 gün sürecek. 4 Şubat pazartesi günü 2. dönem başlayacak. İşte 2019-2019 Eğitim Öğretim yılı sömestr tarihi; Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek. 15 tatilde ne yapılır? (Karne notu öğrencinin değil velinindir) Eğitim uzmanları, karne günü eve gelen öğrencinin velisi tarafından karneye bakıldığında ders veya derslerde zayıf notlar gördüğünde, veli öğrenciye değil, kendisini eleştirmesi gerekiyor, açıklamalarında bulundu. Öğrenci yönlendirilebilen olduğundan ötürü uzmanlar ailelerin doğru yönlendirmemesi durumunda gerek okul hayatında gerek sosyal hayatta öğrencinin bir takım zorluklar yaşayabileceğini açıkladı.İşte Okullar ne zaman kapanacak MEB takvimi 15 tatil ne zaman 2018-19 Sömestr tatili karneler ne zaman alınacak sorusunun yanıtı...
 
15 TATİL İÇİN GERİ SAYIM
 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 iş takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestir tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.
 
UZMANLAR UYARIYOR KARNESİ ZAYIF OLAN ÇOCUĞA NASIL DAVRANILMALI
 
Okullarda ilk dönem bitiyor. Yüz güldüren karneler, bazen hayal kırıklıklarına da yol açabiliyor.  İşte uzmanlardan ailelere sömestr için öneriler...
 
Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kaldı. Çocuklar heyecan içinde ara karnelerini bekliyor, aynı zamanda ebeveynler de. Ancak dikkat! Ara karnesi ister başarılı, ister zayıf olsun her iki durumda da ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımlarında aşırıya kaçmamaları çok önemli. Zira uzun vadede çocuğun kişiliğine kalıcı zararlar verebiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi’nden psikolog Sena Sivri, karnesindeki notları düşük olan çocuklara karşı nasıl davranılması gerektiğini söyle sıraladı. 
 
Sözel şiddete başvurmak: Bu davranış çocuğun psikolojisinde, özgüven ve benlik algısında derin izler bırakabiliyor. Örneğin çocukta otoriteden korkma, geri çekilme, altına kaçırma gibi erken dönem yaşlarına ait davranışların ortaya çıkması gibi problemler gelişebiliyor. Bunun sonucunda çocuğun özgüveni zarar görüyor ve sosyal iletişim becerileriyle başarıya dair algısı, karar verme yeteneği olumsuz etkileniyor.
 
Ceza vermek: Ceza vermek yerine düşük notların sebebini belirlemek, iyileştirmeye yönelik planlama yapmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
 
Akranlarıyla kıyaslamak: Çocuğunuzu asla akranlarıyla kıyaslayarak eleştirmeyin. Diğer akranları ve kendi çocukluğunuzla kıyaslama yapmanız onun yetersizlik duygularını pekiştirir. Özgüveni, şevki kırılır ve geri çekilmesine sebep olur.
 
Bu cümleleri sarf etmek: “Sen tembelsin, yaramazsın, aklın beş karış havada!” gibi söylemlerden uzak durmak gerekiyor. Bu tip cümleler çocukta “Ben hiçbir işe yaramıyorum. Hep başarısızım ve öyle kalacağım” algısına sebep oluyor.
 
Notlara dair tüm sorumluluğu ona bırakmak: Karne çocuğun sadece ders başarısını göstermez. Ders çalışma alışkanlıkları, okuldaki sosyal ilişkileri, ilgi alanları, öğrenmeye yönelik tutumu ve ailenin çocuğun eğitim hayatıyla, ilgi ve yetenekleriyle ne kadar ilgili ve bilgili olduğunu da gösteriyor. Aslında karnenin sırf çocuğun değil, ebeveynlerin de karnesi olduğunu unutmayın.

15 tatilde ne yapılır? (Karne notu öğrencinin değil velinindir)

Eğitim uzmanları, karne günü eve gelen öğrencinin velisi tarafından karneye bakıldığında ders veya derslerde zayıf notlar gördüğünde, veli öğrenciye değil, kendisini eleştirmesi gerekiyor, açıklamalarında bulundu. Öğrenci yönlendirilebilen olduğundan ötürü uzmanlar ailelerin doğru yönlendirmemesi durumunda gerek okul hayatında gerek sosyal hayatta öğrencinin bir takım zorluklar yaşayabileceğini açıkladı.

Uzmanlar ilk olarak velilerin öğrencilere özgüveni yerleştirmesi gerektiğini açıkladı. Bir takım sorumluluklar verilerek, uzaktan yardım ile öğrencinin bazı görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Öğrenci yapamadığı durumlarda velinin sert veya negatif eleştiriden ziyade daha yapıcı bir şekilde öğrencinin karşısında olması gerekir.

15 tatilde öğrenci dilediği gibi tatil etmesi gerekirken, bir takım görevler, dersler, hayata dair dokunabileceğin durumlar (ağacak dokunmak gibi, yağmura dokunmak gibi, toprağa dokunmak gibi) yaşaması gerekiyor.

Ara tatilde öğrenci hem eğlenmeli hem öğrenmeli; hem kolayı yaşamalı hem zoru tatmalı, hayata direkt olarak atılmamalı, hayatı uygulamalı olarak anlatılmalı.

15 tatil ne zaman ile ilgili görsel sonucu

 

ZİYA SELÇUK'TAN "2023 EĞİTİM VİZYONU" AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde, Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programında yaptığı konuşmada, veriye dayalı eleştirel rapor yayınlamanın son derece kıymetli olduğunu, genel geçer ifadeler içermeyen, bilimsel neticeler sağlayan bu tür raporların sayısının artmasını istediklerini söyledi.

Veri elde etme konusunda güçlük yaşandığına şahit olduğunu aktaran Selçuk, "Buna şahit olmuşken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim veri saklamamız mümkün değil. Biz bütün bu verileri fazlasıyla paylaşarak, bu verilerden elde edilecek sonuçların politika önerilerine dönüşmesinin bizi ne kadar rahatlatacağının farkındayız." diye konuştu.

Selçuk, veriye dayalı yönetim, değerlendirme, izleme konuları üzerinde daha fazla durulursa birkaç sene içerisinde Türkiye'nin okullara dair il, ilçe bazlı verilerinin evrensel konulara dayalı olarak ortaya konulabileceğini ifade etti.

Bakan Selçuk, gelecek süreçte Türkiye'deki sendikal hareketin öğretmenlerin lehine güçlenmesi ve öğretmenlerin daha iyi bir gelecek tasavvuru içinde mutlu hissetmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu belirtti.

2023 Eğitim Vizyonu'nun ortaya koyduğu argümanları paylaşan Selçuk, insanla ilgili hususa felsefi bir zemin oturtulması gerektiğini söyledi. Selçuk, eğitime ilişkin yaptıkları bütün alt sistem eylemlerini bir matris üzerinde ilişkilendirdiklerini aktardı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polis Kürtçe şarkı çaldı gençler halay çekti

Polis Kürtçe şarkı çaldı gençler halay çekti

Kayısı çekirdeğinin kabuğu tankların zırhını koruyor

Kayısı çekirdeğinin kabuğu tankların zırhını koruyor

Çin, Güneş'in 6 katı daha sıcak yapay güneş üretti

Çin, Güneş'in 6 katı daha sıcak yapay güneş üretti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA