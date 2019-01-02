15 tatil yarıyıl ne zaman olacak MEB son dakika okul ne zaman kapanacak
15 tatil ne zaman başlayacak, 2019 yılında okullar ne zaman yarıyıl tatili (15 tatile) girecek araştırması şimdiden başladı. 2018-2019 eğitim yılı 17 Eylül'de başlamıştı Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimine göre okullar 15 tatili 18 Ocak cuma günü girecek. Yani sömestr tatili 2019 yılında 18 Ocak cuma günü başlayacak. Birinci dönem karnesini alan öğrenciler 19 Ocak'tan itibaren sömestr tatilini girecekler. 16 gün sürecek olan 15 tatil 4 Şubat pazartesi günü sona erecek. Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kaldı. Çocuklar heyecan içinde ara karnelerini bekliyor, aynı zamanda ebeveynler de. Ancak dikkat! Ara karnesi ister başarılı, ister zayıf olsun her iki durumda da ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımlarında aşırıya kaçmamaları çok önemli. Zira uzun vadede çocuğun kişiliğine kalıcı zararlar verebiliyor.
15 tatilde ne yapılır? (Karne notu öğrencinin değil velinindir)
Eğitim uzmanları, karne günü eve gelen öğrencinin velisi tarafından karneye bakıldığında ders veya derslerde zayıf notlar gördüğünde, veli öğrenciye değil, kendisini eleştirmesi gerekiyor, açıklamalarında bulundu. Öğrenci yönlendirilebilen olduğundan ötürü uzmanlar ailelerin doğru yönlendirmemesi durumunda gerek okul hayatında gerek sosyal hayatta öğrencinin bir takım zorluklar yaşayabileceğini açıkladı.
Uzmanlar ilk olarak velilerin öğrencilere özgüveni yerleştirmesi gerektiğini açıkladı. Bir takım sorumluluklar verilerek, uzaktan yardım ile öğrencinin bazı görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Öğrenci yapamadığı durumlarda velinin sert veya negatif eleştiriden ziyade daha yapıcı bir şekilde öğrencinin karşısında olması gerekir.
15 tatilde öğrenci dilediği gibi tatil etmesi gerekirken, bir takım görevler, dersler, hayata dair dokunabileceğin durumlar (ağacak dokunmak gibi, yağmura dokunmak gibi, toprağa dokunmak gibi) yaşaması gerekiyor.
Ara tatilde öğrenci hem eğlenmeli hem öğrenmeli; hem kolayı yaşamalı hem zoru tatmalı, hayata direkt olarak atılmamalı, hayatı uygulamalı olarak anlatılmalı.
ZİYA SELÇUK'TAN "2023 EĞİTİM VİZYONU" AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde, Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programında yaptığı konuşmada, veriye dayalı eleştirel rapor yayınlamanın son derece kıymetli olduğunu, genel geçer ifadeler içermeyen, bilimsel neticeler sağlayan bu tür raporların sayısının artmasını istediklerini söyledi.
Veri elde etme konusunda güçlük yaşandığına şahit olduğunu aktaran Selçuk, "Buna şahit olmuşken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim veri saklamamız mümkün değil. Biz bütün bu verileri fazlasıyla paylaşarak, bu verilerden elde edilecek sonuçların politika önerilerine dönüşmesinin bizi ne kadar rahatlatacağının farkındayız." diye konuştu.
Selçuk, veriye dayalı yönetim, değerlendirme, izleme konuları üzerinde daha fazla durulursa birkaç sene içerisinde Türkiye'nin okullara dair il, ilçe bazlı verilerinin evrensel konulara dayalı olarak ortaya konulabileceğini ifade etti.
Bakan Selçuk, gelecek süreçte Türkiye'deki sendikal hareketin öğretmenlerin lehine güçlenmesi ve öğretmenlerin daha iyi bir gelecek tasavvuru içinde mutlu hissetmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu belirtti.
2023 Eğitim Vizyonu'nun ortaya koyduğu argümanları paylaşan Selçuk, insanla ilgili hususa felsefi bir zemin oturtulması gerektiğini söyledi. Selçuk, eğitime ilişkin yaptıkları bütün alt sistem eylemlerini bir matris üzerinde ilişkilendirdiklerini aktardı.
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