İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2023 Pazartesi / 22 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1265
  • EURO
    28,6117
  • ALTIN
    1614.61
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 15 Temmuz 3. Vatan Koşusunu TÜGVA Gençleri Önde Tamamladı
Güncel

15 Temmuz 3. Vatan Koşusunu TÜGVA Gençleri Önde Tamamladı

15 Temmuz Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi, İstanbul İl Spor Müdürlüğü ortaklığıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Vatan Koşusu gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:24 - Güncelleme:
15 Temmuz 3. Vatan Koşusunu TÜGVA Gençleri Önde Tamamladı
ABONE OL

Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başlayan koşu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan Şehitler Makamı'nda son buldu. 15 Temmuz gecesi şehit olan 252 vatandaşımızı anıldığı koşuyla, o gece yaşananlara dair gençler arasında farkındalık oluşturuldu.

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Spor Koordinatörlüğü tarafından ortaokullu, liseli ve üniversiteli gençlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen koşuda duygusal anlar yaşandı. 252 kahramanımızın adlarının yazılı olduğu tişörtleri giyen sporcular, Şehitler Makamı'na koştu.

Şehitler Makamı'nda şehitlerin isimlerini ve ortaya koydukları büyük destanı hatırlatan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci "Bugün burada sözün bittiği bir yerdeyiz." diyerek o gece yaşananlara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece yaptığı konuşmanın bir milat olduğu vurgulayan Beşinci, "Onun millete güven veren çağrısı bir milat oldu. Bu ülkenin artık darbelerle sindirilen eski Türkiye olmadığını, olmayacağını milletimiz bu çağrıya kulak vererek gösterdi. İşte bu köprünün üzerinde milletimizin evlatlarının "İnsan bir kere ölür, öleceksek adam gibi ölelim' diyerek kurşunların üstüne yürümesi sözün bittiği noktadır" dedi.

"UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!"

TÜGVA'nın 15 Temmuz darbe teşebbüsünün hiçbir zaman unutulmayacağını, TÜGVA'nın bu geceyi yaşananları nesiller boyu aktaracağını ifade eden Beşinci,

"O gece çok canlar yaktılar. Kadın erkek büyük, küçük demeden; anne, baba, gençliğinin baharında bir evlat demediler. 252 vatandaşımız şehit, 2196 vatandaşımız yaralanarak gazi oldu. Yüreğimizi dağladılar. Rabbim bu vatan uğurunda can veren şehit ve gazilerimizin yolundan bizleri ayırmasın. Vatanımızı, memleketimizin, birliğimizi, dirliğimizi bozmasın.

Yeni Türkiye Yüzyılının başladığı bu 2023 yazında, Vatan Koşusuna katılan ve burada toplanan herkesten Allah razı olsun. Eski Türkiye artık tarihe gömülmüştür. Yeni Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak! Türkiye gençliği için var gücümüzle çalışmaya, 15 Temmuz destanını nesiller boyu anlatmaya devam edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız!" diyerek Vatan Koşusu'na katılanlara teşekkürlerini iletti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.