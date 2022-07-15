15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı konusu başkentte yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı boyunca büyükşehirlerde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verdi. Peki 15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi 2022? Ankara EGO, Başkentray toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar...

15 TEMMUZ ANKARA'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı nedeniyle 9-10-11 ve 12 Temmuz günleri toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet vermişti. 15 Temmuz 2022 Cuma günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla cevap buldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatilinde Ankara'da belediyeye bağlı resmi plakalı toplu taşıma araçları, otobüsler, metro, EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı araçlar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Başkentray vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

İSTANBUL VE ANTALYA'DA DA ÜCRETSİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da 15 Temmuz'da toplu taşımaların ücretsiz olacağını duyurmuştu. Bakanlıkça yapılan açıklama şöyle olmuştu:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak."