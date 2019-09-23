15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yeni soruşturma başlatıldı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz'da, TSK'ya ait araç, silah ve mühimmatların darbe girişiminde kullanılmasına ilişkin soruşturma başlattı.
- AA & DHA
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında TSK envanterindeki araç, silah mühimmat ve sair harp malzemesini tahsis ve tedarik etmek amacın aykırı bir biçimde askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılmasını ve darbe girişiminde kullanılması talimatını veren birlik komutanları ile talimatı yerine getiren birlik personelleri hakkında “milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip” suçundan soruşturma başlattı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında TSK envanterindeki araç, silah mühimmat ve sair harp malzemesini tahsis ve tedarik etmek amacın aykırı bir biçimde askeri hizmet dışı bir nedenle kışla dışına çıkarılmasını ve darbe girişiminde kullanılması talimatını veren birlik komutanları ile talimatı yerine getiren birlik personelleri hakkında “milli müdafaa vasıtalarını kasten tahrip” suçundan soruşturma başlattı.
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