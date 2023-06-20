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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu başladı. Diğer bayramlara göre bu bayramın otogarda daha yoğun geçtiğini belirten otogar esnafı Zafer Bayar, 'Tamamen tatil olarak değil. Bir Ege havası yok. Tamamen Anadolu Bölgesinde yoğunluk' dedi.

IHA20 Haziran 2023 Salı 18:20 - Güncelleme:
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu
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Kurban Bayramı'na günler kala İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yoğun günlerini yaşamaya başladı. Aile ve akraba ziyareti için memleketlerine gitmek isteyen binlerce İstanbullu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Otogar girişinde araçlar kuyruk oluştururken, aynı yoğunluk peron önlerinde de görüldü. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte bayram zamanında eski yoğunluğunu yaşayamayan otogar esnafının ise bu bayramda yüzü güldü. Vatandaşlar bilet bulmakta zorlanırken, seyahat firmaları ise vatandaşları mağdur etmemek için ek otobüs seferleri çıkarmaya başlattı.

"BU BAYRAM ÇOK İYİ OLDU"

Otobüslerde şu anda yer olmadığını belirten otobüs şoförü Boray Güneş, "Şu anda araçlarda yer yok. Erken saat arabalarda bile yer yok. 26 ve 27'sine kadar araçlar çok yoğun. Maşallah bu bayram çok iyi oldu. Baya bir yoğunluk var, beklediğimizden fazla oldu" dedi.

Otogarın girişinde sıra beklediklerini söyleyen Mehmet Gelen isimli vatandaş ise, "Mardin'e gideceğiz. Orada akrabalarımız var. Çok yoğunluk var. Otogarın girişinde 15-20 dakika bekledik. İçeri girene kadar baya bir yoğunluk vardı" dedi.

"YOĞUNLUK ANADOLU TARAFINA DOĞRU"

Otogar esnafı Zafer Bayar ise, otogarın bu bayram diğer bayramlara göre daha yoğun olduğunu belirterek, "Yoğunluklar en çok doğu ve Anadolu tarafına doğru. İnsanlar memleketlerine, köylerine gidiyor kurban kesmek için. Bu bayram biraz daha yoğun. Ege bölgesinde şu anda böyle bir yoğunluk yok. İki yıl öncesine kadar pandemi dolayısıyla bir şey yapamıyorduk. Şimdi bu bayram insanlar kurban kesmeye, ailelerini görmeye gidiyor" şeklinde konuştu.

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