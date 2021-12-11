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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte dolar ve kaçak içki baskını

İstanbul Bayrampaşa'da, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Irak uyruklu A.A.M.A.'nın üzerinden 55 adet 100 dolar, Türkmenistan uyruklu Y.B.'nin valizinde ise 33 litre kaçak içki ele geçirildi.

DHA11 Aralık 2021 Cumartesi 13:28 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 13:28
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Polis ekipleri, Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı kontrol noktasında Irak uyruklu A.A.M.A.'dan şüphelendi. A.A.M.A'nın yapılan üst aramasında sahte olduğu belirlenen 55 adet 100 dolar şeklinde 5 bin 500 dolar ele geçirildi. Polisin yaptığı detaylı araştırmaların sonucunda şüphelinin, 2 bin Libya Doları karşılığında 5 bin 500 sahte doları satın aldığı ve Sakarya'ya gitmek üzere otogara geldiği tespit edildi. Öte yandan, yine aynı gün durumundan şüphelenilerek durdurulan Türkmenistan uyruklu Y.B.'nin valizinde yapılan aramada ise, 11 kutunun içinde 33 litre kaçak alkol bulundu. Ekiplerce, Türkmenistan uyruklu Y.B. kişiye yönelik yapılan detaylı araştırmalarda, şüphelinin alkolleri İzmir'e götürüleceği tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden Y.B. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, A.A.M.A. ise "Parada Sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edildi.

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