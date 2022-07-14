15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6. yıl dönümünde şehitler anılıyor. 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından yapılmaya çalışılan hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Genç, yaşlı, erken ve kadın milyonlarca vatandaş sokağa inip demokrasiye sahip çıktı. Ülkenin dört bir yanında kahramanca direniş öykülerinin yazıldığı 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü'ne özel mesajları ve sözleri sizler için derledik. Duygusal, anlamlı 15 Temmuz mesajları, anlamlı sözler

15 TEMMUZ MESAJLARI

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.

251 Şehit daha 251 çift göz daha kapandı hayata. 251 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 251 baba daha ağladı evladına.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

Darbe girişimine izin vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

VATAN için yaşayıp öldünüz; siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad ediyoruz

Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."

Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın... Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

ANLAMLI 15 TEMMUZ SÖZLERİ

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye.

Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

Vatanımız için şehit olmuş 251 kişi ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ

2016 Türkiye askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 251 sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmi tatildir.

Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Bu kanlı günde hayatını kaybedenler anılırken ve darbe girişimi lanetlenecek.