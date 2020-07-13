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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni ilk seferine çıkıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'yle ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 'Giydirme uygulanmış YHT, ilk seferine Ankara-İstanbul arasında 14 Temmuz tarihinde saat 10.00' da çıkacak' denildi.

DHA13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:57 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:57
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Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' normalde 411 kapasiteye sahip iken, trenlerde sosyal mesafenin korunması amacıyla seyrek oturma düzeni ile trene 217 koltuk satışı yapılıyor. Giydirme uygulanmış YHT, ilk seferine Ankara-İstanbul arasında 14 Temmuz tarihinde saat 10.00' da çıkacak. Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' iki ay boyunca 43 bin 370 kilometre yol yapacak ve 23 bin 920 yolcu taşımış olacak" denildi.

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