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15 Temmuz Derneği'nden Bahçeli ile anlamlı buluşma: Allah devletimizi korusun

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği genel başkan ve ikinci başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Dernek Genel Başkanı Gündüz, 'Derneğimiz, dün olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanında, büyük Türk milletine sadakatle hizmet etmeyi sürdürecektir. Allah devletimizi ve Devlet Bahçeli'yi korusun' dedi.

IHA5 Ağustos 2025 Salı 09:42 - Güncelleme:
15 Temmuz Derneği'nden Bahçeli ile anlamlı buluşma: Allah devletimizi korusun
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Görüşmenin çok verimli geçtiğini dile getiren 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, ziyareti derneklerinin ikinci başkanı Terör ve Güvenlik Uzmanı Dr. İmbat Muğlu ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gündüz, ziyarette devlet aklının ve millet sevdasının güçlü sesi olan Bahçeli'nin engin tecrübeleri ve kıymetli tavsiyelerinin kendilerine rehber olduğunu dile getirerek, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birliğine ve şehitlerimizin kutlu hatırasına sahip çıkma yolunda, Devlet Bahçeli'nin bilge liderliğinden aldığımız ilhamla kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

Derneğimiz, dün olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanında, büyük Türk milletine sadakatle hizmet etmeyi sürdürecektir. Allah devletimizi ve Devlet Bahçeli'yi korusun" dedi.

  • 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği
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