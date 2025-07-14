15 Temmuz direnişine övgüler dizdi... Wölfer: Halkın tanklara karşı koyması takdire şayan bir tepkiydi

Büyükelçi Wölfer ve Medya ve İletişim Uzmanı Dr. Harvey Dzodin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Wölfer, 15 Temmuz gecesi başkentte olduğunu ve Büyükelçilik konutunun TBMM'ye çok yakın bir yerde bulunduğunu belirterek, ilk anları 14 yaşındaki kızından öğrendiğini söyledi.

Günü Ankara'nın kalbinde, huzur içinde geçirdikleri sırada savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını fark ettiklerini dile getiren Wölfer, "Uçaklar çok alçaktan ve kulağımızı sağır edecek bir ses çıkararak parlamentonun üzerinden geçmeye başladı. Kızım çok endişelendi. Gerçekten korktu ve ağlamaya başladı." dedi.

Wölfer, kızını teselli etmek adına bunun Türk Hava Kuvvetleri tarafından olası bir acil durumu önlemek adına yapılan tatbikat olduğunu söylediğini ancak kızını rahatlatamadığını kaydetti.

Kızının ısrarları sonunda televizyonu açtığını ve askerlerin İstanbul'da boğaz köprüsünü kapattığını gördüğünü aktaran Wölfer, işte o anda aslında bir darbe girişimi yapıldığını anladığını belirtti.

Wölfer, o andan itibaren tam anlamıyla neler olduğunu anlamaya çalıştıklarını, büyükelçilik görevi gereği de Viyana'ya nelerin yaşandığını bildirdiklerini anlattı.

"BU, SİVİL DİRENİŞ BAKIMINDAN DERS NİTELİĞİNDEYDİ"

15 Temmuz'da halkın darbeye karşı koymasına değinen Wölfer, "Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın (Recep Tayyip Erdoğan) çağrısı üzerine halkın sokaklara çıkıp tanklara karşı koyması takdire şayan bir tepkiydi. Bu, sivil direniş bakımından ders niteliğindeydi." diye konuştu.

Wölfer, 1968'de Sovyetler Birliği'ne bağlı birliklerin Prag'a girdiğinde benzer görüntüleri gördüklerini ancak orada direnişçilerin işgalcilere karşı koymak için çok zayıf kaldığını kaydetti.

Demokrasinin her zaman işlediğinden emin olmak gerektiğini dile getiren Wölfer, "O gece parlamento fiziksel saldırıya uğradı. Bir ulusun kalbine saldırmak gerçekten çok dikkat çekici ve çok iğrenç bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

"BU, DEMOKRASİ İÇİN BİR ZAFER, DARBE GİRİŞİMİ VE KÖTÜ NİYETLİ GÜÇLER İÇİNSE BİR YENİLGİYDİ"

Medya ve İletişim Uzmanı Dr. Harvey Dzodin ise darbe girişimi sırasında Çin'de bulunduğunu ifade ederek, "Televizyon izliyordum ve Türkiye'de çok zaman geçirdiğim için bu olay beni hipnotize etti." dedi.

Dzodin, Türk halkının daha önce de askeri darbelere tanıklık ettiğini ancak buradaki dayanışmanın kendisini şaşırttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da vatandaşlara yaptığı çağrıyı hatırlatan Dzodin, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) bence uçakta birkaç kez neredeyse öldürülmek üzereyken yaptığı konuşma durumu değiştirdi ve gidişatı tersine çevirdi. Bu, demokrasi için bir zafer, darbe girişimi ve kötü niyetli güçler içinse bir yenilgiydi." yorumunu yaptı.

Dzodin, Batı'nın darbe girişimini kınamakta yeterince hızlı olmadığını belirterek, "Bence birçok ülke başlangıçta daha fazlasını yapabilirdi." ifadesini kullandı.

Öte yandan, yapay zeka ve deepfake'in tehlikelerine işaret eden Dzodin, insanların bu teknolojiyle üretilen bilgiler arasından gerçek ile sahteyi ayırt etmekte zorlandığını kaydetti.

Dzodin, dezenformasyondan endişe duyduğunu vurgulayarak, günümüz teknolojisinin 2016'da bulunmasının son derece tehlikeli olabileceği, dolayısıyla gelecek için hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi.