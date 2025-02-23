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15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova'dan acı haber: 79 yaşında hayatını kaybetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gazi olan Mustafa Zorova, 79 yaşında hayatını kaybetti. Zorova, 30'dan fazla ameliyat geçirmişti, ayağa kalkması yaklaşık 2 yıl sürmüştü.

AA23 Şubat 2025 Pazar 23:20 - Güncelleme:
15 Temmuz gazisi Mustafa Zorova'dan acı haber: 79 yaşında hayatını kaybetti
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Ayağından ve böbreklerinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören gazi Zorova, Kahramankazan ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi.

Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın gazinin evine giderek ailesine taziyede bulundu.

GAZİ MUSTAFA ZOROVA MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Zorova'nın cenazesi yarın öğle vakti Ulu Cami'de kılınacak namazın ardından Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gazi Zorova ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralanmış, sonrasında 54 operasyon geçirmişti.

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