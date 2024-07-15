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15 Temmuz gazisi o anları anlattı: Korkmadık, yılmadık, yıkılmadık

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaralanan Cihan Korkmaz, yaşadıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması üzerine dışarıya çıktıklarını söyleyen Korkmaz, ''Korkmadık, yılmadık, yıkılmadık. O gece hain FETÖ'cülere direndik. Gerekirse canımızı feda edeceğimizi söyledik. TRT Radyo'ya gider gitmez hainler bize kurşun sıktı, yaralandım. Yanımda 3 şehidimiz, 44 gazimiz vardı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.' dedi.

AA15 Temmuz 2024 Pazartesi 16:35 - Güncelleme:
15 Temmuz gazisi o anları anlattı: Korkmadık, yılmadık, yıkılmadık
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaralanan Cihan Korkmaz, yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine TRT İstanbul Radyosu binası önüne giden Korkmaz, burada vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralandı.

Hastanede tedavi gören Korkmaz, taburcu edildikten sonra memleketi Samsun'un Terme ilçesine döndü.

Samsun'da bir devlet kurumunda çalışan Korkmaz, AA muhabirine, 15 Temmuz gecesi arkadaşlarıyla televizyondan darbe girişimi görüntülerini izlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması üzerine dışarıya çıktıklarını söyledi.

Gece sokaklarda büyük hareketlilik yaşandığını belirten Korkmaz, "Korkmadık, yılmadık, yıkılmadık. O gece hain FETÖ'cülere direndik. Gerekirse canımızı feda edeceğimizi söyledik. TRT Radyo'ya gider gitmez hainler bize kurşun sıktı, yaralandım. Yanımda 3 şehidimiz, 44 gazimiz vardı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

O an kalbinde sadece vatanın bulunduğunu vurgulayan Korkmaz, "Bu vatan, bu millet bölünmez, bu bayrak inmez. Herkesin gözünde aynı ateş, aynı azim vardı. Dimdik vatanımızı, milletimizi korumak için canımızı feda ettik. Ben vatan ve bayrak için gazi oldum ama keşke şehit olsaydım." ifadesini kullandı.

Korkmaz, her yıl 15 Temmuz'da evinin bahçesini Türk bayraklarıyla donattığını, şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttuğunu sözlerine ekledi.

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