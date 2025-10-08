Polis memuru Mehmet Özdemir (30), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cü hainlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde açtığı ateş sonucu yaralanarak gazi olmuştu. Geçtiğimiz gün (6 Ekim) İstanbul'a gitmek üzere Eskişehir YHT İstasyonuna giden Özdemir, trene yetişmeye çalışıyordu. Engelli kartı bulunan aracını istasyon otoparkına park etmek isteyen Özdemir, iddiaya göre güvenlik görevlilerinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. Güvenlik görevlisi Özdemir'e, "Gazi olman bizi ilgilendirmiyor. Buraya park edemezsin. Git nereye park edersen et" şeklinde cevap verdi.

"BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Arabasını başka bir noktaya park edip güvenlik görevlilerinin yanına giden ve 'terbiyesiz' diyen Özdemir, güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradığını anlattı.

Sabah'ın haberine göre, Özdemir, "Terör gazisi olduğumu, aracımda engelli kartı olduğunu söylememe ve bizzat kartımı göstermeme rağmen, 'Gazi olman beni ilgilendirmiyor. Buraya park edemezsin, git nereye park edersen et' şeklinde küstahça cevap aldım" dedi.

Devamında da diğer güvenlik görevlisi tarafından darp edildiğini anlatan Özdemir, "'Sana bu gaziliği de vermemeleri lazım, neren gazi?' gibi ithamlarda bulunuldu.

Devletimizin devlet övünç madalyası sahibi bir gazi olarak bu yaşadıklarım kanıma dokunuyor. Trene yetişmem gerektiği için seyahatim dönüşünde bu kişilerden şikayetçi olacağım" diyerek yaşadıklarını anlattı.