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  • 15 Temmuz gazisinden Ali Babacan'a tepki: Makam için böyle bir şey söylenir mi?
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15 Temmuz gazisinden Ali Babacan'a tepki: Makam için böyle bir şey söylenir mi?

15 Temmuz gazisi Çetin Yıldız, FETÖ elebaşına 'sayın' diyen Ali Babacan'a tepki gösterdi. Yıldız, 'Seçimlerde kimlere güvendiklerini de görmüş olduk. Terörist başına sayın demek, 'iyi ki bombaladınız, vurdunuz' ile aynı anlama geliyor. Bunu bilmiyor mu? Bir oy için, makam için böyle bir şey söylenebilir mi?' dedi.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 07:59 - Güncelleme:
15 Temmuz gazisinden Ali Babacan'a tepki: Makam için böyle bir şey söylenir mi?
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15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Konya'dan geldiği Ankara'da, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerden alınan tanktan düşerek ağır yaralanan ve 4 ağır ameliyat geçiren Gazi Çetin Yıldız (41), katıldığı bir televizyon programında 251 şehidin katili, terörist başı Fetullah Gülen'e 'Sayın' diye hitap eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösterdi. Babacan'ı şiddetle kınadığını söyleyen Yıldız tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

MAKAM İÇİN BÖYLE BİR ŞEY SÖYLENİR Mİ?

Seçimlerde kimlere güvendiklerini de görmüş olduk. Terörist başına sayın demek, 'iyi ki bombaladınız, vurdunuz' ile aynı anlama geliyor. Bunu bilmiyor mu? Bir oy için, makam için böyle bir şey söylenebilir mi?

'Bebek katili Öcalan'ı serbest bırakacağız' diyenlere de ses çıkarmıyorlar. Neredeyse, 'Bebek Katilinin heykelini dikeceğiz' diyen Demirtaş'a şeref madalyası takacaklar. Birlikte yol aldığı 7'li masada oturanların düşüncenin de aynı olduğuna inanıyorum.

'YÜZÜMÜZE NASIL BAKACAKLAR'

Söylem ve eylemlerinin bir merkezden, yani Pensilvanya'dan çıktığı aşikar. Yürüttükleri siyasetle, hiçbir terör unsuru ve oluşumunu incinmek şöyle dursun, perde arkasında pazarlık masası kurup anlaşma sağlıyorlar. Buna mukabil ülke menfaatine olan her işe de ya engel olmaya çalışıyorlar ya da eleştiriyorlar.

Kılıçdaroğlu ise vaatlerini özerklik gibi feci bir noktaya kadar getirdi. Her türlü terörü ve terör sevicilerini kınıyorum.

Biz bu vatan, bayrak, ezan için şehit ve gazi olduk. Yüzümüze nasıl bakacaklar? Gerçek yüzlerini ortaya koydular. Ülkem için milletim için kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim.

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