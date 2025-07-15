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  • 15 Temmuz gecesi darp edilen emekli müezzin Kuzgun: Canla başla bu milletin yanında yer aldık
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15 Temmuz gecesi darp edilen emekli müezzin Kuzgun: Canla başla bu milletin yanında yer aldık

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İzmir'in Narlıdere ilçesinde sela okuduğu için saldırıya uğrayan emekli müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşadıklarını aklından çıkaramıyor. Kuzgun, 'Canla başla bu milletin yanında yer aldık. Selayı verdikten sonra iki kadın ve bir erkek camiye geldi. 'Ne için sela veriyorsun?' diye sordular. Ben de 'Memlekette darbe var, biz de halkı sokağa davet ediyoruz.' dedim. Kadınlardan biri elindeki kaldırım taşıyla bana vurdu, erkek olan ise yumruk attı. O saldırı sonrası bir ay yatakta yattım. Olay sırasında camiye de zarar verildi.' dedi.

AA15 Temmuz 2025 Salı 10:39 - Güncelleme:
15 Temmuz gecesi darp edilen emekli müezzin Kuzgun: Canla başla bu milletin yanında yer aldık
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Kutlu Yalvaç Camisi'nde görev yaptığı dönemde sela okuduğu sırada darbedilen müezzin Kuzgun, emekli olduktan sonra memleketi Manisa'ya yerleşti.

Devlet Övünç Madalyası ile gazilik beratı sahibi Kuzgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, darbe girişimini haber alır almaz camiye giderek sela okumaya başladığını söyledi.

Halkı darbe girişimine karşı sokağa çağırmak amacıyla sela verdiğini belirten Kuzgun, şunları kaydetti:

"Canla başla bu milletin yanında yer aldık. Selayı verdikten sonra iki kadın ve bir erkek camiye geldi. 'Ne için sela veriyorsun?' diye sordular. Ben de 'Memlekette darbe var, biz de halkı sokağa davet ediyoruz.' dedim. Kadınlardan biri elindeki kaldırım taşıyla bana vurdu, erkek olan ise yumruk attı. O saldırı sonrası bir ay yatakta yattım. Olay sırasında camiye de zarar verildi. Caminin camlarını kırdılar. Cami, Allah'ın evidir. Bu saldırı sadece bana değil, bütün millete yapılmış bir saldırıdır. Elimizden geldiğince selalarımızla darbecilere karşı durduk. Ne kadar darbedilsek de kanımızın son damlasına kadar vatanımızı korumaya hazırız."

Kuzgun, bu kişilerin mahkemede dahi kendisine saldırmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

  • emekli müezzin Mehmet Kuzgun
  • Mehmet Kuzgun
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