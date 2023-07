15 Temmuz gecesi son sözleri bu olmuş: Şehit olmaya gelen yok mu?

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Fatih Kalu, 15 Temmuz hain darbe girişimini öğrenir öğrenmez vatanını savunmak için Ankara'da sokağa çıktı. İlk olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) binası önüne sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Burada FETÖ'cü hainlerin helikopterden açtığı ateş sonucu vurularak şehit düştü. Şehit babası Erdal Kalu ise; oğlundan habersiz gece boyunca Genelkurmay Başkanlığı önünde kurşunlara aldırış etmeden yaralıları taşıdı. Oğlunun şehit olduğunu öğrendiğinde ise dünyası yıkıldı. Erdal Kalu, o gece yaşadıklarını ve oğlunu anlattı.

15 Temmuz şehidinin babası Erdal Kalu (60) taksiciydi. Biri kız, 3 çocuğu vardı. Eşi ev hanımıydı. Ekmek parasına Ankara sokaklarında direksiyon sallıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün yine daimi bir müşterisini taksiye almış, evine bırakmak için yolda ilerliyordu. Bir an 'Hadi birlikte bir çay içelim!' deyiverdi müşterisine. Bir istasyonda durdular, çaylarını yudumlarken televizyona gözleri kaydı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halkı Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine karşı sokağa çağırdığını gördüler. Darbe girişimi olduğunu anlayınca şaşırmışlardı! Erdal bey hemen yakında olan Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) destek olmak için geçti, oradan Genelkurmay Başkanlığı'na doğru yola çıktı. Vardığında bir an bile gözünü kırpmadan kurşunların arasında yürüdü. FETÖ'cü hainlerin vurduğu yaralıları arabaya taşımaya başladı. Elleri kanlar içindeydi. O an ailesi aklına geldi, telefona sarıldı, eşini aradı, "Ortalık karışık, çocuklar dışarı çıkmasın!" diyebildi ancak.

"ŞEHİT OLACAĞINI HİSSETMİŞTİ"

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi oğlu Fatih Kalu ise henüz 21 yaşındaydı, babasının 'Dışarı çıkmayın!' sözünü dinlemeyerek sokağa attı kendini. O da ilk başta evlerine çok yakın olan MİT binasına gitti. Sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı. Orada kahramanca mücadele ederken FETÖ'cü hainlerin helikopterden açtığı ateş sonucu külliyede şehit düştü. Şehit babası Erdal Kalu oğlunun şehit olacağını hissettiğini şöyle aktarıyor: "Önceden şehit olacağını hissetti. Darbe girişimden 3 gün önce bana 'Baba ben ölürsem beni Gerede'ye gömün' dedi. 'Sen mi beni gömeceksin ben mi seni gömeceğim?' dedim oğluma. O dönem Doğu çok karışıktı. Vatan sevgisinden üniversiteyi dondurup askere gideceğinden söz etti. 1 Ağustos 2016'da askere gidecekti."

"SİZ DE SOKAĞA ÇIKIN ŞEHİT OLMAYA GELEN YOK MU?"

Erdal bey darbe girişimi günü yaşananları anlatmaya devam ediyor: "15 Temmuz darbe girişimi günü ise annesine 'Ben de gideceğim. Vatan elden gidiyor. Hakkını helal et' deyip çıkmış dışarı. Yolda mahalle sakinlerine seslenip 'Siz de sokağa çıkın şehit olmaya gelen yok mu?' demiş. Sokağa çıktığını öğrenince oğlumu aradım ama telefonu açmadı. Askere gidecek olan oğlum 15 Temmuz'da helikopter atılan kurşunla şehit oldu. Çocukluktan beri şehit olmak isterdi. Şehitlik makamına erişti. Kahramanlık yapmış külliyede, onu görenler anlatıyor. Külliyedeki havuzda abdest almışlar, kaldırımları sökük helikoptere doğru atmaya kalkmışlar. Çıkar mı helikoptere taş? Gitmez değil mi? Bu içindeki imandan, vatan aşkı olduğu için hep."

"ÇIPLAK ELLERLE ÇIKTIK SOKAĞA..."

Sabah'ın haberine göre, Şehit babası Erdal bey, oğlunun şehadetinden yedi yıl geçmesine rağmen acısının dinmediğinden ve oğlunun özlemini yüreğinde hissettiğinden söz ettikten sonra 15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkanları tarif ediyor: "Hz. İbrahim (a.s) kıssasında bir karınca misaliydik. Bizim de öyle! 15 Temmuz'da bir damla su götürüyorduk. 'Belki bir faydam olur' diye çıplak ellerle çıktık sokağa... Dünya bir yana Fatih bir yana. Gerede'de defnedilmek istemişti. Vasiyetini yerine getirip oraya defnettik. Her gece özlüyorum oğlumu, eşim de acısını hâlâ yüreğinde hissediyor. Her gün ağlıyor, 'Fatih gelecek' diye kapılara bakıyor. O bir yandan ben bir yandan her gece ağlıyoruz."

"OĞLUM ÜLKENİN PARÇALANMASINI ENGELLEDİ!"

FETÖ'nün darbe girişiminin başarılı olması halinde neler olabileceğini ise aktarıyor Erdal bey: "Bu FETÖ darbe girişimini başarsaydı, Türkiye Amerika'nın bir kuklası, PKK'nın kuklası olacaktı. Bu darbe girişimiyle amaçları Türkiye'yi parçalamaktı. Ülkenin parçalanmasına engel olduk, oğlum ülkenin parçalanmasını engelledi, işgali engelledi. Rabbim bu hainleri cehenneminden çıkartmasın. Fetullah Gülen'in ve FETÖ'nün Müslümanlıkla alakası yok. Müslüman olsa gidip hainlerle bir olup vatanımızı bölmek isterler mi? Bir canım var! Bu vatan için yine olsa yine sokağa çıkarım. Önce vatandır; vatan namustur, vatan şereftir, vatansız olmaz."

"251 ŞEHİT İLE BİRİZ, BİZ ONLARLA KADER BİRLİĞİ YAPTIK"

Dünyadaki bütün Müslümanlar'ın son kalesinin Türkiye olduğunu, FETÖ'nün bu kaleyi yıkmak için yola çıktığından söz eden Erdal bey sözlerini sürdürüyor: "Türkiye gitti mi dünyada Müslümanlar kukla olur. Allah korkuyu aldı, 15 Temmuz'da bombalar, mermiler atılıyordu, kaçan yoktu. Biz o kaleyi elimizden geldiğince geçirmedik. Dışarı çıkılmasaydı Doğu'dan Batı'dan işgal edilirdi ülke. Fatih Sultan Mehmet nasıl dünyayı fethettiyse oğlum Fatih de ismi gibi 15 Temmuz'da Türkiye'yi fethetti. Şehit 251 şehit ile biriz, biz onlarla kader birliği yaptık. Allah razı olsun hepsinden. Bakara Suresi'ndeki ayette dediği gibi 'Onlara ölü demeyin, onlar diridirler!' Onlar Hz. Peygamberimizin (S.A.V.) Hz. Ebubekir'in (R.A.), Hz. Ömer'in (R.A.) Hz. Osman'ın (R.A.) ve Hz. Ali'nin (R.A.) dostu, arkadaşları oldular."

"KURŞUN SIKANLARLA BİR OLANLAR BİZDEN DEĞİLDİR"

FETÖ'cü hainlerle hareket eden siyasetçilere ise ateş püsküren Erdal Kalu, öfkesini dile getiriyor: "Bin Fatih vatana feda olsun ama 251 kişiye kurşun sıkanlarla bir olanlar bizden değildir. Bu bir olma halini gördükçe çok üzülüyoruz, oğlumun ve bütün şehitlerin kemikleri sızlatıyor."

"EN BÜYÜK ARZUM CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMEK DERTLEŞMEK"

Erdal Kalu en büyük arzusunu bizimle paylaşıyor: "Allah katında gaziyim, oğlum vatan uğruna şehit oldu, benim de en büyük arzum cumhurbaşkanımızı görebilmek. Onu görmeden ölmek istemiyorum. Cumhurbaşkanımızı görüp dertleşmek istiyorum. O çok değerli biri. Babamız gibi görüyoruz Erdoğan'ı."

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Programcısı öğrencisi olan 15 Temmuz şehidi Fatih Kalu'nun ismi üniversitenin bir spor salonuna, Manisa'da Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ve Bolu'nun Gerede ilçesinde Aile Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler merkezi müdürlüğüne verildi.