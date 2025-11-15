İSTANBUL 17°C / 9°C
Güncel

15 Temmuz gecesinin karanlık cinayeti çözüldü! Fail 9 yıl sonra DNA ile yakalandı

FETÖ'nün 2016'daki darbe girişimi gecesi Mardin'de 4 aylık hamile kadının ölü bulunması olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 9 yıl sonra aydınlatıldı. DNA eşleşmesi sağlanan ve cinayeti işlediği tespit edilen M.U.G. Bursa'da yakalandı.

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 14:16 - Güncelleme:
15 Temmuz gecesinin karanlık cinayeti çözüldü! Fail 9 yıl sonra DNA ile yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından 4 aylık hamile N.Ş'nin cansız bedeninin evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunduğunu ancak olayın faillerinin hain darbe girişimi gecesi yaşananlar nedeniyle belirlenemediğini bildirdi.

Mardin'de yapılan detaylı ve teknolojik çalışmalar sonucu delillerin kriminal laboratuvarında tekrar incelenmesinin sağlandığını belirten Yerlikaya, "Ortaya çıkan ve elde edilen biyolojik delillerle faillerin peşine düşüldü. Elde edilen yeni delillerle birlikte yapılan mukayeseler sonucu 5 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalarda DNA eşleşmesi sağlanan ve cinayeti işlediği tespit edilen M.U.G. Bursa'da yakalandı. Failin kardeşi M.G'nin ise suça iştirak ettiği belirlendi. İki şüpheli de tutuklandı." bilgisini paylaştı.

- "YILLAR ÖNCE İŞLENEN CİNAYETLERİN PEŞİNİ BIRAKMIYORUZ"

JASAT'ın faili meçhul cinayetleri geriye dönük tek tek ele aldığını, kurulan "özel JASAT ekipleri"nin olayları aydınlatmaya devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır.

Son 3 yılda da ülkemizde 'kasten öldürme' yüzde 17,4 azalmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

