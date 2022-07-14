15 Temmuz genelgesi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş imzasıyla tüm il müftülüklerine gönderildi

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasını taşıyan genelge, tüm il müftülüklerine gönderildi.

Bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde vatandaşların katılımıyla "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" etkinliği başlatıldı. Bu kapsamda yarına kadar her cami ve Kur'an kursunda en az bir hatim okunacak.

- CUMA NAMAZI ÖNCESİ CAMİLERDE KUR'AN-I KERİM VE MEVLİD-İ ŞERİF OKUNACAK

Yarın cuma namazı öncesinde tüm camilerde şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, il ve ilçe merkez camilerinde Mevlid-i Şerif okunacak.

Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camisi'nde şehitlerin ruhları için düzenlenecek "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı", Diyanet TV'den naklen yayımlanacak.

15 Temmuz ruhunu ele alan bir hutbe hazırlanarak camilerde okutulacak.

- TÜM MİNARELERİN IŞIKLARI SABAH NAMAZINA KADAR AÇIK TUTULACAK

Vatandaşların katılımıyla icra edilecek toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhlarına ithafen dua edecek.

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerde eş zamanlı salalar okunacak.

Ayrıca tüm cami minarelerinin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Bugün ve yarın şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek.

- ÇOCUK VE GENÇLERİN BİLİNÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLER

Başta Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik "Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu, yüz yüze ve çevrim içi konferanslar düzenlenecek.

Sosyal medya başta olmak üzere yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemi üzerine konuşmalar yapılacak.

Sosyal medya gibi çeşitli mecralarda gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek.

- DİYANET TV'DE DİN İSTİSMARI VE 15 TEMMUZ KONULARINDA YAYINLAR YAPILACAK

Yaz Kur'an kurslarında çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Diyanet TV başta olmak üzere Başkanlığın yayın organlarında "din istismarı" ve "15 Temmuz" konularında fragmanlar, haber bültenleri, canlı bağlantılar, ortak yayınlar, dinleyici görüşlerini de içeren yayınlar yapılacak.