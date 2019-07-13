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15 Temmuz görselli hızlı tren, ilk seferini yaptı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğiyle, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yılı anısına, '15 Temmuz' görseli giydirilmiş yüksek hızlı tren, ilk seferini Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdi.

  • DHA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliğiyle hazırlanan, vagonlarında üzerinde 15 Temmuz görseli ve logosunun yanı sıra '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' yazısı bulunan tren, ilk seferini İstanbul'a gerçekleştirdi. Trene binmek için perona gelen yolcular, 15 Temmuz anısına giydirilen treni gördüklerinde duygulandı. Bazı yolcular, tren ile birlikte selfie çekti. Yolcular, ilk sefere katılacakları için büyük heyecan yaşadıklarını dile getirdi. Tren, saat 10.10´da 411 yolcusuyla Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareket etti.

15 Temmuz ihanet gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

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