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Ankara Emniyeti’ne yapılan saldırının arkasında, ‘Kevser’ adlı kitabın olduğu ortaya çıktı

15 Temmuz’da Ankara Emniyeti’ne yapılan saldırının arkasında, ‘Kevser’ adlı kitabın olduğu ortaya çıktı.

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15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ’cü askerlerin 13 polisin şehit olduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı saldırının  arkasında Gülen’in örgütün manifestosunu kaleme aldığı ‘Kevser’ adlı kitabın da olduğu ortaya çıktı. Kitap, 1992 yılında polis koleji öğrencileri için özel olarak hazırlanmıştı.
 
Bizzat Gülen’in talimatıyla basıldıktan bir ay sonra imha edildi. İmha edilmeyen tek nüsha ise özel kasada saklanıyordu. Hainler kitap ile birlikte 17 -25 Aralık sonrası toplanan delillerin yer aldığı şubeyi bu yüzden hedef aldı. Amaç delilleri alıp kaybetmekti.
 
(Akşam)
 

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